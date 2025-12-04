Del autoanálisis a la celebración

La amenaza de una guerra mundial, la desigualdad, la violencia, el racismo, el miedo, la radicalización del pensamiento… y, en definitiva, la crisis de valores que padecen hoy las sociedades del primer mundo, y que tiene a sus individuos al borde del colapso anímico y espiritual, son temas que no han pasado inadvertidos a Camille Decourtye y a Blaï Mateu Trias, directores de la aplaudida e inclasificable compañía francesa Baro d’evel, a la hora de acometer este nuevo montaje. Asuntos preocupantes todos ellos a los cuales solo pueden acercarse de la manera que mejor saben: a través de la creación artística.

“El mundo arde; en todas partes hay fuegos que apagar. Pero, ¿qué otra cosa podríamos hacer, sino ahondar en el gesto poético y fabricar una obra? Crear es intentar apagar incendios; es buscar la unidad; es obcecarse con lo imposible, esa rabia de despertar lo mejor de nosotros”. Son palabras de Decourtye que justifican ‘Qui som?’ (en español, ‘¿Quiénes somos?’), una propuesta multidisciplinar que invita a examinarnos como animales racionales, sociales y culturales a partir de un interrogante sencillo y vertiginoso a la vez: “¿En quiénes queremos convertirnos?”.

La obra, primera parte de un tríptico escénico, se sirve de “la cerámica como materia y metáfora de una investigación sobre nuestros mundos en construcción, un viaje entre nuestras formas de creer y hacer”. Apostando por la alegría y por el deseo, esta compañía de circo contemporáneo, que ha ido decantando con el tiempo un poético estilo propio de la fusión de lenguajes escénicos, ahonda en la importancia de la comunidad y de los ritos que nos pueden conectar en la búsqueda de un ideal y un sentido. “¿Qué hemos sabido inventar para tomar el relevo a los ritos religiosos que celebran el nacimiento, la muerte y el amor?”, se pregunta retóricamente Decourtye. Y ella misma se contesta: “Debemos fabricar y practicar ritos de escape, ritos que nos centren; es decir, debemos cantar, bailar, movernos juntos”.

Arcilla, plástico y desechos

A través del uso simbólico de materiales como la arcilla, el plástico e incluso los desechos, ‘Quim som?’ “plantea una reflexión sobre la construcción colectiva y convierte el acto de soñar en una forma de resistencia y transformación, con un paisaje sensorial donde lo íntimo se proyecta como un posible futuro común” y donde conviven el teatro físico, la danza, la performance, el circo, la cerámica y las artes visuales.

La elaboración de un nuevo relato y la ceremonia en torno a él para abrir nuevos caminos a nuestra existencia, con la fiesta y la celebración como protagonistas, sirven de base conceptual a una propuesta donde Baro d’evel ha contado, además, con la colaboración en la puesta en escena de la compañía española Mal Pelo, formada por María Muñoz y Pep Ramis, y de Barbara Métais-Chastanier en la dramaturgia.

Las funciones en el Centro de Danza Matadero se complementan con un taller que Blaï Mateu Trias impartirá el día 7 a personas relacionadas con el mundo del circo que quieran conocer su método de trabajo, basado en el cuerpo, el movimiento y el ritmo.