FIOT Carballo, el punto de encuentro teatral en Galicia

A punto de entrar en su recta final, el FIOT Carballo ha podido dar a probar ya a su público algunos de los platos fuertes que tenía preparados en esta 32ª edición, que se inició el día 28 de septiembre y llegará a su término el 31 de octubre. Un total de 38 espectáculos, amén de muchas otras actividades paralelas, reúne este año el programa de este longevo Festival Internacional de Otoño de Teatro que aún conserva, a pesar de la relevancia cultural que hoy tiene, el mismo espíritu romántico con el que nació, en el seno de la Asociación Cultural Telón e Aparte. Aquel lejano sueño de Alberto Sueiro, presidente de la asociación y director del festival, de hacer de Carballo un atractivo escaparate de propuestas que fueran más allá del teatro comercial, y que atendieran los distintos lenguajes y tendencias que impregnan las artes escénicas, parece más que cumplido si tenemos en cuenta la repercusión del evento a día de hoy. No en vano, el festival fue reconocido por la Fundación Contemporánea como la iniciativa cultural más destacada de Galicia en 2022. Obviamente, este camino se ha podido recorrer gracias al apoyo económico de las distintas administraciones públicas y a una implicación muy directa, en materia organizativa y de recursos, del Concello de Carballo, representado de la mejor y más eficaz manera en la persona de Carmen Suárez, que ejerce de codirectora y coordinadora artística.

Aunando voluntades y esfuerzos, Suárez y Sueiro han logrado imprimir este año en el cartel del FIOT un buen número de títulos y artistas destacados del panorama teatral, ya sea por su verdadera relevancia artística, ya por su incuestionable popularidad.

La versión en gallego de la obra El pequeño poni, de Paco Bezerra, muy bien leída -y escenificada de manera más que correcta- por la compañía Redrum; la tierna y simpática reflexión acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad que propone Tantaka Teatro en Sexpiertos, y que recuerda por el tema y por el tono, aunque no llegue a su nivel de profundidad e imaginación, a la aplaudida Supernormales; o la revisitación que ha hecho Juan Cavestany de su estupenda comedia negra El traje once años después de haberla escrito y dirigido, y que vuelven a protagonizar de forma brillante Javi Gutiérrez y Luis Bermejo, son algunas de las propuestas de gran formato que ya se han podido ver en el Pazo da Cultura.

Este mismo espacio, con capacidad para 355 espectadores, acogerá esta noche el estreno absoluto de Para siempre, el nuevo y esperadísimo trabajo de la aclamada compañía Kulunka –visitará Madrid a finales de noviembre–, que vuelve así al género del teatro de máscaras que tantas alegrías les dio, y todavía hoy les sigue dando, con André y Dorine y Solitudes.

Mañana será el turno de Pima facie, un monólogo, con un conflicto muy bien planteado sobre la agresión sexual, que ha triunfado ya en todos los países de lengua inglesa y que se ha convertido en España, desde su estreno, casi en un acontecimiento social. La obra, por cierto, podrá verse en el periodo navideño de nuevo en Madrid, en los Teatros del Canal, donde ha vuelto a agotar todas las localidades en un abrir y cerrar de ojos, igual que ocurrió a comienzos de temporada. Entre los que ya la han visto, pocos dudan que la actriz Vicky Luengo conseguirá más de un premio importante este año por su trabajo. Y bien merecidos serán los que vengan.

Ya la siguiente semana, el viernes 27 concretamente, llegará a Carballo una de las mejores propuestas –si no la mejor– de cuantas puedan encontrarse en cualquier cartelera. Me refiero a El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca. Después de haber sido objeto en Briviesca (Burgos) de la incomprensible política de cancelación que practican algunas administraciones públicas, la obra de Alberto Conejero y Xavier Bobés no parece sino haber despertado más interés que antes, si cabe (también ha agotado las localidades en su próxima reposición en Madrid). Y no es para menos, porque son muchos ya los que han comprobado que no hay nada de panfletario ni de fanático en esta delicada joya que muestra en clave poética, mezclando el teatro de texto y el teatro de objetos, la ilusionada sensibilidad, truncada por la guerra, de un sencillo y joven maestro rural republicano con respecto al provenir de sus alumnos y al sentido último de la educación.

Menos emocionante, por la extraña languidez interpretativa con la que parece concebida, resulta Hay alguien en el bosque. La obra, que cuenta con la famosa actriz Ariadna Gil en su elenco, aúna distintos lenguajes para abordar la tragedia real de las violaciones masivas a mujeres en la guerra de Bosnia. El espectáculo, cuyo mayor acierto estriba en la fantástica ambientación musical, está programado el domingo 29.

Por último, la comercial y metateatral aproximación a Shakespeare de Andrés Lima en La comedia de los errores, donde coinciden actores a priori tan dispares como Pepón Nieto y Fernando Soto, cerrará el festival el día 31 de octubre.

Pero no todo son grandes producciones en el FIOT ni es el Pazo da Cultura el único espacio con el que cuenta la organización para albergar representaciones. La programación se completa con distintos ciclos especialmente diseñados para dar cabida a proyectos de pequeño formato, teatro de calle, cuentacuentos y creación "site specific". Algunos de estos trabajos están enfocados al público familiar o adolescente, y su exhibición se extiende por distintos lugares llegando incluso, en ocasiones, a otras aldeas más pequeñas próximas a Carballo.

El versátil y siempre genial Pepe Viyuela, con sus sempiternos problemas para salir del paso en "Encerrona"; los ingeniosos y gamberros Roi Borrallas y Guillen Albá, payasos como Viyuela y responsables respectivamente de "Solo" y "Mi solitud" –la semejanza de dos títulos es pura casualidad–; la compañía Os monicreques de Kukas, con su entrañable mirada sobre la naturaleza y la guerra en un espectáculo diminuto llamado "Gernika"; el inclasificable Diego Anido –muy popular tras haber participado en la película As bestas–, y su eclético montaje "El dios del pop"; o el polifacético Jesús Torres, autor, director y protagonista de ese premiado canto a la libertad y la tolerancia que se llama "Puños de harina", son algunos de esos creadores que enriquecen y dan verdadero ambiente de festival a una cita teatral cada vez más conocida y apreciada fuera de Galicia.