Albacete, una feria con contenido

Este jueves 20, en un acto celebrado en el Teatro Circo de Albacete, presidido por el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, se presentó la feria de la Virgen de los Llanos, que se desarrollará del 8 al 17 de septiembre.

La UTE Simón Casas-Manuel Amador ha compuesto un serial en el que se darán siete corridas de toros, otra de rejones, dos novilladas con picadores, otra sin caballos, una clase práctica, un festejo de recortadores y la tradicional desencajonada de los toros a lidair durante la feria, en la que el día 12 se dará una corrida especial, homenaje a la afición local, en la que actuarán cuatro matadores de toros, y el día 14 tomará la alternativa uno de los novilleros más prometedores del panorama actual, Samuel Navalón.

Los carteles son los siguientes:

Domingo 8 de septiembre. Toros de Samuel Flores e Isabel Díaz Flores para Andrés Palacios, David Galván e Isaac Fonseca.

Lunes 9. Novillos de Montealto para Manuel Caballero, Samuel Navalón y Javier Zulueta.

Martes 10. Novillos de Antonio López Gibaja para Jesús Moreno, Alejandro Chicharro y Francisco José Mazo.

Miércoles 11. Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo.

Jueves 12. Corrida homenaje a la afición de Albacete. Toros de Domingo Hernández para Sebastián Castella, Paco Ureña, Daniel Luque y Borja Jiménez.

Viernes 13. Toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Fernando Adrián.

Sábado 14. Toros de Jandilla y Vegahermosa para José María Manzanares, Roca Rey y Samuel Navalón, que toma la alternativa.

Domingo 15. Toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

Lunes 16. Toros de Conde de Mayalde para El Fandi, Ginés Marín y Molina.

Martes 17. Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano.

Ilustración de los carteles de la Feria de Albacete UTE Casas-Amador

Además, la programación se completa con tres festejos nocturnos fuera de abono:

Viernes 6 de septiembre. Desencajonada y clase práctica de la Escuela Taurina de Albacete

Domingo 8. Concurso Nacional de Recortadores

Viernes 13. Novillada sin picadores. Juan Alberto Torrijos (E.T. Valencia), Nicolás Cortijo(E.T. Albacete), Alejandro González (E.T. Albacete), Juan Zamora (E.T. Albacete), Olga Casado (E.T. Yiyo) y Ian Bermejo (E.T. Castellón).

Para Manuel Amador se trata de “Una feria marcada por el equilibrio y que se ha confeccionado pensando siempre en los aficionados”. En este acto se ha rendido también un homenaje al aficionado albaceteño Rafael Sánchez Ruiz ‘Zapaterito’, recientemente fallecido. También se homenajeó al rejoneador Diego Ventura, por su trayectoria en uno de los cosos referentes en su carrera y se entregó una galardón al que fuera futbolista y entrenador José Antonio Camacho, por el apoyo sin complejos a la Tauromaquia: “Con 7 años ya iba a la plaza con mi familia a ver como llegaban los toreros, me esperaba a las puertas para oír la corrida. Es algo que nunca voy a olvidar”, recordaba Camacho.