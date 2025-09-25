Cada uno por su lado

Tras dos días dedicados a la promoción y fomento de nuevos valores, la Feria de las Novilladas volvió a su fórmula original: las novilladas picadas. Lo hizo con un muy serio y bien presentado encierro de Cebada Gago que, además de presencia, tuvo fondo y contenido, sin que sus matadores lograsen sacar todo el partido que ofrecía un material tan aprovechable.

Borja Escudero se midió en su primer turno a un novillo muy bien hecho y de bonita lámina que no le dejó lucirse en el recibo de capa. Se atemperó en la muleta, sacando el alicantino un trasteo muy intermitente y poco convencido, permitiendo demasiados enganchones y mostrando muchas dudas. Mató con eficacia y prontitud, y eso hizo que el público le concediera una oreja generosa.

El tercero tuvo apariencia de toro, pero su matador abusó de los tirones y brusquedades, lo que provocó que el animal cayera al suelo en varias ocasiones. Fue luego por dos veces al caballo y, aunque acusó el castigo, tuvo fuelle para embestir con fijeza y obediencia, sin que Escudero llegara a meterse con él en otra faena deshilvanada y de poco contenido.

Tiró de repertorio capotero Álvaro Serrano para recibir al primer novillo de su lote, que llegó muy mermado al último tercio debido al fuerte castigo recibido en varas. El novillero madrileño, que le ayudó mucho llevándolo por alto y sin forzar en demasía, anduvo dispuesto y con ganas, muy de cara al tendido y tratando de hacer muchas cosas, paseando otra oreja, merced a la generosidad del público algemesinense.

Con el muy serio cuarto se llevó un arreón nada más ponerse ante el novillo. No acabó de mandar sobre él, pasando sus apuros para tratar, sin lograrlo, de someterlo. Tardó, además, bastante en acabar con él, y eso enfrió mucho el ánimo del público.

FICHA DEL FESTEJO:

Miércoles 24 de septiembre de 2025. Plaza de toros de Algemesí, Valencia. Quinta de la Feria de las Novilladas. Lleno.

Se lidiaron cuatro novillos de Cebada Gago, muy bien presentados y de buen juego.

Borja Escudero (de negro y oro), pinchazo y estocada, oreja; pinchazo, media, aviso, ovación.

Álvaro Serrano (de nazareno y oro), media, oreja; entera, pinchazo, media y descabello, aviso, ovación.

De las cuadrillas destacó David Esteve.