El Circuito Valenciano de Novilladas ya tiene semifinalista

Tras la novillada celebrada el pasado sábado en Vinaroz, tercera y última de la fase clasificatoria de este certamen, el Circuito Valenciano de Novilladas ya tiene completo su cuadro de semifinalistas, al pasar a la siguiente ronda Mario Vilau y Kevin Alcolado, que se unen a los ya clasificados Simón Andreu, Santiago Esplá, Juan Alberto Torrijos y Nacho Torrejón.

Las novilladas de las que saldrán los finalistas que se disputen este Circuito se celebrarán en las plazas de Ondara, con novillos de la ganadería Aida Jovani, el 6 de septiembre, y Algemesí, el 20 del mismo mes, con novillos del hierro de Osborne.

Por otra parte, según publica el diario Levante -EMV, la primera edición de este Circuito, financiado con 300.000 euros que por la la Consellería de Cultura de la Comunidad Valenciana, fue un fracaso de público, pues en 2024 sólo se vendieron 6.053 entradas entre los seis festejos habidos, siendo la media de asistencia a las plazas en las que se celebró, Utiel, Bocairente, Vinaroz, Villafranca, Ondara y Villena, de tan sólo un 14,5%