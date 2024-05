El día que "El Cordobés" paralizó España entera

El 20 de mayo de 1964, la plaza de toros de Las Ventas en Madrid se convirtió en el escenario de una jornada histórica en el mundo de la tauromaquia: la confirmación de alternativa de Manuel Benítez "El Cordobés". Este evento no solo marcó un hito en la carrera del carismático torero, sino que también transformó profundamente la percepción y popularidad del toreo en España.

Manuel Benítez, nacido en Palma del Río, Córdoba, había capturado la atención del público con su estilo heterodoxo y su valentía en la arena. La expectación por su llegada a Madrid era enorme, y la plaza se llenó hasta la bandera con aficionados y curiosos deseosos de presenciar su actuación. Antonio Bienvenida, maestro de la tauromaquia, fue el padrino de la ceremonia, mientras que Manuel Lozano "Minero" actuó como testigo. Los toros de la ganadería Benítez Cubero se encargaron de poner a prueba al joven torero. En una jornada que paralizo a España entera, pues quienes no pudieron asistir a la plaza, se plantaron frente a los televisores, ya que la corrida se transmitió en directo para todo el país.

La corrida comenzó con un ambiente eléctrico, y el primer toro de la tarde, llamado "Impulsivo", salió al ruedo con brío. El Cordobés lo recibió con una larga cambiada y lo toreó con valor y entrega, mostrando su estilo característico. Sin embargo, en un momento crítico de la faena, "Impulsivo" lo corneó gravemente en el muslo derecho. A pesar del dolor y la gravedad de la herida, que el nervio ciático, El Cordobés se negó a abandonar la corrida y continuó toreando al segundo toro, al que cortó una oreja.

La cornada conmocionó a toda España. El Cordobés fue intervenido quirúrgicamente en la enfermería de la plaza y posteriormente trasladado a un hospital, donde permaneció ingresado durante varias semanas. La noticia de su cornada fue portada en todos los medios de comunicación, y la imagen del valiente torero herido se convirtió en un símbolo de entrega y pasión. Incluso el entonces príncipe Juan Carlos I visitó a El Cordobés en el hospital para desearle una pronta recuperación.

La corrida del 20 de mayo de 1964 tuvo una trascendencia inmensa en la tauromaquia. La valentía y la entrega de El Cordobés, demostradas a pesar de la grave cornada, consolidaron su estatus como ídolo de masas. Su actuación en Las Ventas marcó un antes y un después en su carrera, catapultándolo a la fama y convirtiéndolo en una figura central en el mundo del toreo, no solo en España sino a nivel internacional. Por eso hoy, 60 años después, esta tarde se sigue recordando con admiración.

El impacto de El Cordobés trascendió el ámbito taurino, convirtiéndose en un icono cultural de los años 60. Su historia de vida, desde sus humildes comienzos hasta alcanzar la cima del éxito, resonó profundamente con el público, añadiendo una dimensión casi mítica a su figura. Su estilo poco convencional y su actitud desafiante rompieron con muchas tradiciones establecidas, atrayendo a una nueva generación de aficionados y revitalizando el interés por las corridas de toros en una época de cambios sociales y culturales.

Hace 10 años, cuando se desveló el azulejo en los pasillos de Las Ventas como homenaje a El Cordobés por el 50 aniversalio de esta fecha, Benítez expresó que se sentía "muy orgulloso de recibir este homenaje, porque aquí en Madrid, me siento como en casa, vine aquí sin nada, trabajando como albañil en la Cruz de los Caídos, y los madrileños me han demostrado siempre su cariño y este azulejo no es sólo mío, es una placa de todos los toreros, de los ganaderos, banderilleros, empresarios... Sin ellos, no habría sido posible".

La confirmación de alternativa de Manuel Benítez "El Cordobés" en Las Ventas no solo fue un evento memorable, sino también un momento que dejó una huella profunda en la historia de la tauromaquia. Su coraje y su estilo revolucionario inspiraron a futuras generaciones de toreros y aseguraron su lugar como una de las figuras más importantes y queridas de la historia del toreo.