Málaga confirma dos llenos históricos pese a las bajas de Morante y Cayetano, que ya tienen sustitutos

La Feria de Málaga 2025 está demostrando que la pasión taurina se impone incluso frente a las bajas de figuras. Morante de la Puebla y Cayetano han causado baja en sus respectivos compromisos, pero la empresa Lances de Futuro ha reaccionado con rapidez anunciando sustituciones de nivel, que no han impedido que la plaza luzca carteles de “no hay billetes”.

Para el lunes 18 de agosto, Diego Urdiales sustituirá a Morante de la Puebla, aún convaleciente de la cornada sufrida en Pontevedra. El riojano compartirá terna con Fortes y Pablo Aguado, frente a un encierro de Torrealta. Ese mismo cartel ya ha agotado las localidades, lo que lo convierte en el segundo lleno confirmado de la feria.

Un día después, el martes 19, Manuel Escribano será el encargado de cubrir la baja de Cayetano. Abrirá el cartel junto a Roca Rey y David de Miranda, con toros de Victoriano del Río. La expectación en taquillas es máxima y la empresa anuncia que en las próximas horas se colgará también el “no hay billetes” para esta tarde.

La primera gran noticia llegó con la corrida del miércoles 20, que ya ha vendido todas sus localidades con antelación. En esa jornada, Morante de la Puebla(a falta de confirmación), Alejandro Talavante y Juan Ortega lidiarán reses de Puerto de San Lorenzo en un cartel de lujo que ha sido recibido con entusiasmo por la afición.

El propio empresario, José María Garzón, ha destacado el éxito rotundo de la feria: “Es una alegría colocar este segundo lleno en Málaga, a la espera de un tercero. Todo gracias al esfuerzo de Lances de Futuro para consolidar esta feria como la gran cita taurina de agosto y a la confianza inquebrantable de los aficionados”.

Lejos de resentirse por las bajas, la Feria de Málaga reafirma su condición de referente veraniego. La combinación de sustituciones solventes y una afición entregada está garantizando un ambiente de gran acontecimiento taurino, consolidando a la ciudad como epicentro de la tauromaquia en agosto.