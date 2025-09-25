De momento, pasodoble

Siempre, hasta no hace tanto, un torero podía considerarse ya figura —al margen de sus contratos, honorarios y fuerza— cuando tenía a su nombre peña, anís y pasodoble. Juan Alberto Torrijos, que lleva una temporada como novillero con caballos, ya va haciendo camino en ese sentido y, de momento, ya tiene pasodoble. Ayer se estrenó en Algemesí, en una función en la que demostró que, de seguir así, también tendrá pronto peña o club taurino bajo su advocación y, si todavía se lleva, su nombre puesto en la etiqueta de una botella de anís.

En la sexta función de la Feria de las Novilladas se lidió un encierro de Ángel Gómez, de tan justa presencia como energía, siendo licenciado del primer tercio con apenas un refilonazo y, a veces, ni eso. Pero su casi nula empenta hizo imposible seguir los engaños y obligó a plantear la pelea muy a la defensiva, poniendo muy difícil el lucimiento de sus matadores, que, aun con todo, lo consiguieron.

Juan Alberto se fue a recibir a sus dos oponentes a portagayola —al primero de espaldas— y derrochó valor y disposición a espuertas, demostrando actitud y ganas de ser torero. Ayudó mucho a su enclenque primero, que al más mínimo requerimiento se iba al suelo, y puso a sus paisanos en pie con los ceñidísimos pases de espaldas y de rodillas con que inició su segunda faena, en la que dejó los mejores y más templados muletazos de la tarde y exprimió al utrero. Los reiterados fallos con el verduguillo redujeron un triunfo apoteósico a una vuelta al ruedo.

También anduvo en novillero y arrojado Tomás Bastos, que se llevó un buen susto cuando su primero lo enganchó de salida y lo estampó contra las tablas, sin que, afortunadamente, hubiese que lamentar más daños que los destrozos en el traje. Aun sin picar, el novillo se puso enseguida a la defensiva y pendiente del bulto, siendo imposible sacarle un muletazo. De nuevo estuvo variado y florido con la capa, y banderilleó con mucho aparato, toreando luego con mucho temple y muy despacio a otro novillo del que estuvo muy por encima.

FICHA DEL FESTEJO:

Jueves 25 de septiembre de 2025. Plaza de toros de Algemesí, Valencia. Sexta de la Feria de las Novilladas. Lleno.

Se lidiaron cuatro novillos de Ángel Gómez, justos de presentación y fuerza, deslucidos.

Tomás Bastos (de blanco y azabache), entera, oreja; entera, oreja.

Juan Alberto Torrijos (de lila y plata), casi entera, dos orejas; entera, aviso, y seis descabellos, vuelta al ruedo.

De las cuadrillas destacaron Vicente Soler y Sergio Pérez.