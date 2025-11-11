Nautalia firma una temporada más al frente de la plaza de toros de Valencia

La Diputación de Valencia y la empresa Nautalia han firmado este martes la prórroga anual del contrato de arrendamiento la plaza de toros, por lo que la compañía continuará gestionando el coso de Monleón durante todo el 2026. El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y el CEO de Nautalia, Rafael García Garrido, han sido los encargados de suscribir el acuerdo en un acto celebrado en la sede central de la institución.

El contrato de arrendamiento de la plaza de toros para la celebración de corridas de toros y demás espectáculos o festejos taurinos con la empresa Nautalia, que se firmó en noviembre de 2021, finalizaba el día 31 de diciembre de 2025, aunque contemplaba la posibilidad de acordar prórrogas anuales, hasta un máximo de tres, por lo que se hace uso de la primera de ellas. A ello hay que añadir que el contrato se vio interrumpido desde el pasado 1 de junio, y hasta la finalización de las obras de renovación de la plaza prevista para el primer trimestre de 2026, por lo que la vigencia del mismo se extiende durante el mismo periodo de duración de las obras.

Unas obras para la renovación integral del sistema de iluminación de la plaza, que avanzan según lo previsto con el objetivo de poder abrir el recinto antes de la próxima Feria de Fallas. El proyecto, que ha supuesto una inversión de casi un millón de euros, contempla la sustitución de los equipos de iluminación en pasillos y escaleras, así como del sistema de proyectores del ruedo, que contará con cinco niveles lumínicos preestablecidos.