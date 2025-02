Roca Rey revienta La México y hace historia

Desde su primer toro, "Gamucita", el limeño dejó claro que venía a reivindicarse en la capital mexicana tras su actuación fallida del año pasado, cuando se le fue un toro vivo. Lo recibió con lances ajustados a la verónica y chicuelinas, mostrando temple y dominio desde el primer instante. Ya con la muleta, inició la faena de rodillas con cambiados por la espalda, desatando el clamor del público. Después, toreó con profundidad y ligazón, bajando la mano y alargando las embestidas. Mató de estocada efectiva y el palco le concedió las dos orejas, que fueron paseadas entre una ovación atronadora.

Mientras Roca Rey firmaba una página dorada en la historia de la plaza, sus alternantes no corrieron la misma suerte. Joselito Adame , que llegaba tras un triunfo en Venezuela, no encontró opciones con su lote. Su primer toro, aquerenciado y deslucido, no le permitió lucirse, y el segundo, aún más complicado, lo dejó sin argumentos. Su balance fue silencio y pitos tras aviso. Por su parte, eSu lote, falto de raza y transmisión, le impidió conectar con los tendidos, y su tarde pasó sin historia, siendo silenciado en ambos toros.