Uceda Leal, Urdiales, Ortega y Aguado lideran el emotivo festival taurino de Chinchón

Octubre tiene una fecha marcada en rojo para los aficionados: el festival taurino de Chinchón, que este año se celebrará el domingo 19 y ya ha desvelado su cartel. El coqueto coso madrileño volverá a llenarse en una jornada que mezcla emoción, reivindicación y memoria, rindiendo homenaje al joven agricultor David Lafoz, fallecido recientemente y referente de la lucha por el mundo rural.

El paseíllo lo harán toreros con peso y poso: Uceda Leal, Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado, a los que se suman los novilleros locales Aitor Fernández y Álvaro Chinchón. Un cartel que combina veteranía y juventud, con un marcado aroma de toreo puro, capaz de conectar con una afición que cada año acude fiel a su cita en uno de los festivales más queridos del calendario.

Aunque las ganaderías todavía no han sido anunciadas, se confirmarán en los primeros días de octubre. Lo cierto es que, a estas alturas, poco importa el hierro cuando el cartel respira autenticidad y compromiso. En Chinchón no se lidia solo un toro: se lidia también la defensa del campo, la identidad y el orgullo de lo nuestro.

David Lafoz, protagonista ausente, será recordado como merece: con verdad, con emoción y con un lleno hasta la bandera. Su figura, ligada al activismo rural y al arraigo por el territorio, será el hilo invisible que recorra toda la jornada, desde la salida del primer astado hasta la ovación final.

Cada año, este festival demuestra que hay plazas donde el toreo sigue latiendo con fuerza. Y este 2025, más que nunca, Chinchón se prepara para vibrar entre recuerdos, muletas y un clamor unánime por la tierra y la tradición.