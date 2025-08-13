Vandalizan la estatua de Ponce en Chiva

Hace unos días la estatua que representa a Enrique Ponce en la calle Palleter, en Chiva, ciudad natal del torero, apareció cubierta de pintura roja que unos vándalos antitaurinos arrojaron durante la noche. El Ayuntamiento de la ciudad valenciana ha condenado los hechos y lamenta que estas actuaciones cívicas se lleven a cabo contra la imagen de quien ha paseado el nombre de su pueblo por todo el mundo y que, además, ha colaborado en la reconstrucción del mismo organizando y toreando un festival del que se obtuvo un beneficio para Chiva de más de 50.000 euros.

Hay que recordar, por otra parte, que este añoPonce ha sido nombrado embajador de las populares fiestas del toro de Chiva, una de las más famosas y prestigiosas en toda España en esta modalidad de festejo popular, y que durante este mes de agosto se ha montado una exposición en las calles de esta población con fotos de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria en Valencia, Madrid, Bilbao y Méjico cedidas por la Diputación de Valencia.