Víctor Hernández sigue hospitalizado tras la grave cornada sufrida en Las Ventas

Víctor Hernández continúa ingresado en el Hospital Fraternidad Muprespa-Habana tras la grave cornada sufrida este domingo en Las Ventas. El torero fue intervenido quirúrgicamente de una herida profunda de 15 centímetros en la cara interna del gemelo izquierdo, con destrozos en la musculatura. La evolución es positiva dentro de la gravedad, aunque la lesión le impide andar por el momento.

La cogida se produjo durante su turno de quites al quinto toro de la tarde. Su decisión de salir al quite, sin reservas, marcó una tarde en la que dejó claro que su concepto del toreo no admite medias tintas. El parte médico confirmó que la intervención se realizó bajo anestesia general en la enfermería de la plaza, antes del traslado al hospital. Aunque el pronóstico es grave, se espera que pueda recibir el alta entre hoy y mañana. El torero ha pasado la noche con calmantes y dentro de los parámetros habituales tras una cornada de esta magnitud.

El entorno del torero confirmó que la intención del madrileño era salir a estoquear al sexto, pero los médicos lo impidieron. Su labor quedó inconclusa, pero el impacto artístico ya estaba hecho. Hernández firmó en Las Ventas una actuación de peso, con pasajes hondos y una fusión total entre toro, torero y tendido.

En paralelo, Mario Vilau también atraviesa un momento delicado. El novillero catalán fue víctima de una durísima voltereta en Villena que le provocó un traumatismo craneoencefálico y un fuerte esguince en la rodilla. Los síntomas empeoraron tras la corrida y fue ingresado de urgencia en Barcelona, donde permanece controlado y en observación. No podrá debutar esta semana en Zaragoza, como estaba previsto.

Por su parte, Samuel Navalón permanece ingresado en el Hospital de La Ribera, en Alzira, donde sigue recuperándose de la cornada en el cuello sufrida en Algemesí el pasado 28 de septiembre. Este domingo, coincidiendo con su cumpleaños, lo celebró desde la habitación del centro médico, rodeado de su entorno más cercano. La evolución es positiva, pero el proceso de recuperación será largo y complejo, dada la gravedad del percance. Por el momento, no hay una fecha concreta para el alta ni previsión de reaparición.