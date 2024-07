Velada del Año 2024 en directo, hoy: alfombra roja, combates y actuaciones de artistas

Ibai Llanos ya había advertido durante el directo del jueves pasado que había un 99% de posibilidades de que uno de los participantes no pudiera asistir por temas de viajes.

El comentario desencadenó una búsqueda en internet por parte de los seguidores para identificar quién podría ser el ausente en La Velada del Año 4. Finalmente, todas las sospechas recayeron sobre Will de Futbolitos, quien no había publicado ningún contenido sobre su llegada a Madrid.

La confirmación de su ausencia llegó con una foto de familia de los participantes en la que Will no estaba presente. Además, un tuit de Will, que decía: "Qué injusta puede ser la vida a veces, pero bueno así es la puta vida", que terminó de confirmar su ausencia.

Ibai Llanos finalmente anunció que Will no podría participar debido a problemas con los permisos para viajar a España. A pesar de sus esfuerzos, incluso hablando con el presidente, no se pudo solucionar el problema.

Por lo tanto, el formato de 'El Rey de la Pista' contará con nueve participantes en lugar de diez, sin añadir a nadie más. Will también publicó un comunicado en su cuenta oficial de 'X', explicando con más detalle lo sucedido.