Víctor Erice presentará su regreso al cine en el Festival de Cannes

Era un secreto a voces entre el cine español, pero quedaba por despejarse la duda acerca de la relevancia misma del proyecto. Víctor Erice, uno de los cineastas más respetados del séptimo arte español, regresará al cine por todo lo alto, presentando su primer largometraje hecho este siglo en el inminente Festival de Cannes. Lo hará fuera de competición, en la sección de estrenos fuera de concurso, el mismo lugar que ocupó el año pasado la "As bestas" de Rodrigo Sorogoyen. Así, es previsible que "Cerrar los ojos" reserve su estreno español para el Festival de San Sebastián, ya en septiembre.

Thierry Frémaux, director del certamen galo, recordó también en la rueda de prensa al fallecido Carlos Saura, antes de anunciar una Sección Oficial plagada de estrellas: Wes Anderson, con "Asteroid City" (rodada en Chinchón), Alice Rohrwacher, con "La Chimera", Nanni Moretti, con "Il sol Dell'avvenire", "Monster", de Hirokazu Kore Eda, o "Fallen Leaves", de Aki Kaurismaki, pelearán por la Palma de Oro del Jurado que preside este año Robert Östlund. Siempre, con el permiso de posibles sorpresas como "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, "The Old Oak", del dos veces ganador del premio máximo Ken Loach, o "May December", del infalible Todd Haynes.

A ellos se sumarán, en las secciones paralelas, lo nuevo del creador de "Euphoria", titulado "The Idol" y con The Weeknd como protagonista o el ya anunciado "western" queer de Pedro Almodóvar, una "Extraña forma de vida" protagonizada por Ethan Hawke y el hombre de moda en el audiovisual mundial, el chileno Pedro Pascal. Martin Scorsese, finalmente, presentará su "Killers of The Flower Moon" fuera de competición, quizá para no opacar la magnitud del proyecto que le ha financiado Apple y que contará con Leonardo DiCaprio como protagonista.