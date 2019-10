“Yo soy así”: el libro que anima a que te aceptes como eres

A través del humor sagaz del escritor Fernando Trías de Bes (en la imagen, a la dcha.) y la amplia experiencia profesional del psicólogo Tomás Navarro «Yo soy así» (Zenith) es una secuencia de psicorrelatos que desarrollan situaciones límite, paródicas con diferentes temáticas: el orden, la perfección, los celos, la soledad o la mentira, entre otros. En una entrevista al alimón en el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna de Madrid, sus autores confiesan que la mentira «es un bálsamo social».

–Hay gente que es feliz en su orden caótico, ¿pueden convivir con los escrupulosos del orden?

–Tomás Navarro: Depende, no es un tema de orden o de desorden sino de compartir el mismo respeto.

Fernando Trías de Bes: En todas las manías a la hora de convivir con una pareja u otra persona, lo que no podemos pretender es que la otra persona sea como yo soy ni que la otra persona quiera que yo sea como ella. Es tan sencillo como marcar una línea. Se trata de pactar. Es parte del respeto.

–¿Lo ven posible, a tenor de las dificultades en el panorama político español para pactar?

–N.: (Risas). En este caso es más fácil porque es entre dos.

–Un juez, ¿declararía culpable al orden por los problemas de convivencia?

–N.: Depende de si el juez es ordenado o no. Si es ordenado diría que esto no es un problema, si es un juez caótico pues quizás si. De hecho, muchas veces el orden es la excusa. Al pobre, se le culpa de todo.

–¿Existen los celos inocuos?

–T de B.: Yo pienso que sí. Los que no agreden ni atentan contra la dignidad de la otra persona son una demostración de que la persona te importa.

–N.: Hay un ejemplo muy claro. Los perros son celosos. De hecho, el celo es una emoción secundaria que nace de otra, que es el miedo. El miedo es necesario, sino estaríamos todos muertos, y los celos te ayudan a mejorar el «engagement», la conexión, con una persona. El problema es el abuso.

–El desamor, ¿deja alguna lección?

–T de B.: Te puede no dejar ninguna, que te neurotices totalmente para el resto de su vida o te puede dejar muchas lecciones para seguir creciendo y madurando como persona con ese amor o con otros. Como todos los reveses de la vida, o los utilizas para crecer o los utilizas para destruirte.

–Hay muchos con complejo de Dios, ese afán de ser alguien ¿tiene tratamiento?

–T de B.: La gente que tiene este complejo debe de sufrir muchísimo en la vida. Lo que tiene es una carencia de autoestima o una carencia de los elementos más esenciales que necesita un reconocimiento y un endiosamiento ajeno.

–Don Perfecto no es un ente agotador, ¿y cuándo todo el mundo espera que lo seamos?

–N.: Don Perfecto puedes mantenerlo durante un tiempo pero nadie es perfecto ni mucho menos. Y aceptar esa humildad es lo que te permite ir acercándote a ese mejor «performance».

–La soledad mejor cuando la eliges pero, ¿si ella te elige ?

–T de B.: Yo pienso que la segunda es falaz porque la soledad no elige a nadie. Por eso cuando alguien dice: «A mí la soledad me ha elegido» lo que debería pensar es por qué está solo. Toda persona, si tiene un mínimo de empatía o de agradabilidad, tendemos a querer estar con alguien. Hay personas más solitarias, pero si alguien tiene un sentimiento de soledad que piense cómo me relaciono con los demás, porque es una gran pregunta que hay que hacerse.

–Hay que aceptar las mentiras porque te dicen eso de «yo soy así».

–N.: En el libro lo dejo muy claro: una mentira tiene que beneficiar a varias personas. Si solo te beneficia a ti es un engaño. La mentira es un bálsamo social: se inventó el lenguaje para poder mentir.

–Y la verdad, ¿está sobrevalorada?

–T de B.: Sí. Primero, la verdad no existe y es irrelevante. Y lo segundo, la verdad no existe desde el punto de vista de que como todo pasa por los hombres o las mujeres, todo pasa por un sistema de percepciones, entonces ya pasa por la psique humana para decir si es verdad o no. Es cierto que hay verdades irrefutables como ahora es de día o de noche o esto es amarillo o no es amarillo. Pero, fuera de cosas así, muy extremas, yo creo que todo es tan matizable que a mí me gusta más hablar de intenciones que de verdad. Lo importantes es con qué intención estás diciendo algo que es media verdad o medio mentira, según la perspectiva del otro.

–Y los amuletos, ¿funcionan?

–N.: Tienen un efecto placebo importante pero también tienen un efecto nocivo. Si dan un poquito de seguridad, te pones el colgante y sales a hablar en público más seguro, póntelo.

T de B.: Yo te digo que no funcionan porque si no Apple ya los estaría vendiendo.