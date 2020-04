Formula 1: “Ferrari tenía celos de Alonso”

Flavio Briatore ganó el Mundial de Fórmula-1 con Michael Schumacher y con Fernando Alonso. “Estoy orgulloso de haber trabajado con los dos mejores pilotos de Fórmula 1 de su generación”, asegura en una entrevista en “f1-insider.com”. “Pensé que después de Michael no sería posible un aumento. Pero Fernando era al menos tan bueno. No tiene debilidades en la conducción, ninguna en absoluto”, aseguró el italiano. A Schumacher lo contrató en Benetton en 1991 y ganó el título en 1994 y 1995. “En aquel entonces (1991) tuve que despedir a Roberto Moreno, mi segundo piloto, para dejar espacio a Michael. Ayrton Senna fue un problema adicional. Era amigo de Moreno y quería detener el compromiso de Schumacher. Porque Ayrton entendió que Schumacher era muy especial", explica.

Briattore también habló de la etapa de Alonso en Ferrari: “Fue Fernando quien marcó la diferencia, no el auto. Desafortunadamente, Luca di Montezemolo no quiso admitir que Ferrari le debía todo a Fernando. Por el contrario: Ferrari estaba celoso de Fernando. Este es siempre el problema para los pilotos de Ferrari. Tienes que hacer que el equipo funcione, pero no puedes ser demasiado bueno para tu coche. Un acto de equilibrio”.