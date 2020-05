“Con Bildu no vamos a pactar”, las palabras de Pedro Sánchez que recuerda el golfista Fernández Castaño

El PSOE ha anunciado a última hora de la noche de este jueves una matización al acuerdo alcanzado con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP en la que no aparece la palabra “íntegramente” y los cambios a realizar de manera urgente se limitan únicamente a tres puntos. En un comunicado, el partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado el primer punto del acuerdo suscrito entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu que recogía la reforma íntegra de la ley con el compromiso de que esta derogación sea “efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19”.

El acuerdo con Bildu había creado malestar en muchos sectores, también en los deportistas. El golfista Gonzalo Fernández Castaño, uno de los más activos en la red durante este confinamiento es uno de ellos.

Ya ha dejado muy claro que le gustan muy pocas cosas del Gobierno del PSOE y Podemos y para nada el parece bien el acuerdo con Bildu. "No ha puesto palabras, sólo un retuit. No le hacía falta más: "Con Bildu no vamos a pactar si quiere lo digo cinco veces o veinte. No vamos a pactar”, eran las palabras de Pedro Sánchez en una entrevista.