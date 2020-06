MotoGP cancela también el Gran Premio de Japón por el coronavirus

No habrá Gran Premio de Japón 2020, después de que Dorna haya anunciado la cancelación de esta histórica cita, que no ha faltado en el calendario del Mundial de MotoGP desde 1986. Explica la empresa organizadora que no va a ser posible hacer carreras fuera de Europa antes de mediados de noviembre y después ya es imposible organizar este GP.

Por eso se une a Australia como la segunda cancelación del tradicional tridente asiático, del que sólo queda en pie Tailandia, a la espera de las decisiones que se tomen en los próximos días. Este anuncio no cambia los planes de Carmelo Ezpeleta, que sigue confeccionando un Mundial eminentemente en suelo europeo desde julio a noviembre y que tratará de hacer carreras en otros continentes después de esa fecha.

MotoGP está a la espera de que las autoridades sanitarias les den luz verde a la doble cita de Jerez del 19 y el 26 de julio como punto de partida, y después hacer público un calendario con el resto de carreras todas en Europa. Por ahora ya se han cancelado definitivamente en MotoGP siete Grandes Premios: Qatar, Alemania, Holanda, Finlandia, Gran Bretaña, Australia y Japón.