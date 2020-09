Así ha sido el duro ataque de Javier Clementea Paco Buyo

Javier Clemente tiene muchas cosas que contar porque ha vivido mucho en el mundo del fútbol. En Radio Marca ha repasado su carrera y ha hablado del fútbol actual.

Por ejemplo del VAR: "To lo entiendo como una cosa técnica para el perfeccionamiento del arbitraje pero esto no ha pasado, hay jugadas que en un partido son penaltis y en otros no, con el regreso del fútbol sin público hemos visto unas actuaciones del VAR nefastas, me parece más grave la no intervención del VAR que las equivocaciones”, ha dicho,

Y de la guerra Tebas-Rubiales: “Tanto Tebas como Rubiales buscan sus intereses y eso al final pues lo que perjudica un poco al fútbol, en este caso el público no iba a poder ir al estadio y es menos problemático, cuando estaba Ángel Villar Tebas no se metía en estos temas, con Villar este tipo de incidentes no ocurrían”.

Lo más interesante es cuando ha contado porque no llevaba a Buyo, ex madridista y ahora tertuliano de El Chiringuito a la selección española: "Era un buen portero pero no le llevé a la Selección por la unión del grupo”