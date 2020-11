Así homenajeó Messi a Maradona tras marcar a Osasuna (vídeo)

Messi marcó por fin a Osasuna. Era el único delantero del Barça que no lo había hecho. Y después de las felicitaciones se quedó solo, se besó las manos y a las apuntó al cielo. Estaba claro que la dedicatoria iba a ser para Maradona. Pero no se quedó ahí. Se quitó la camiseta del Barça y debajo tenía la de Newell’s, el club argentino, aparte de la albiceleste, que los une: de allí salió Leo y allí jugó Diego en los últimos años de su carrera. Era una camiseta “vintage”, con el “10″ a la espalda, claro. Le costó una amarilla al jugador azulgrana, pero seguro que no le dolió.

Messi homenajea al Diego con la camiseta de Newell's -que vistiera el genio del fútbol mundial en la temporada 93´- 94´-. #TeQuieroDiego #Newells #Lepreosos pic.twitter.com/WkIW9Dq9RH — Jean Flores Quintana (@jeanflores_8) November 29, 2020