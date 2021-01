El temporal y el fútbol. «Estas chicas que vayan a ver a Filomena»

«Pensarían... “estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena, que si no hasta dentro de otros 12 años no la podrán ver de cerca”. Pues no, no entendemos cómo se nos permitió viajar. Venga 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor», se lamentaba Jenni Hermoso, una de las mejores jugadoras españolas, en su cuenta de Twitter. Hermoso había viajado a Madrid junto a sus compañeras del Barcelona para enfrentarse al Madrid CFF. Como si no existiera el temporal, como si no pasara nada, las habían obligado a viajar para quedarse encerradas en el hotel, como también denunciaba Aitana Bonmatí. «Ante todo, somos personas. Coherencia, por favor», pedía la jugadora azulgrana.

Mientras el centro de España se paralizaba, el fútbol intentaba avanzar como si nada. La Liga se resistió todo lo que pudo hasta que la nieve le obligó a suspender el Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao, que debía haberse disputado a las 16:15 del sábado. El equipo madrileño ya había tenido que trabajar en el gimnasio en la mañana del viernes ante el estado impracticable del campo de entrenamiento del Cerro del Espino. Pero la Liga obligó al equipo bilbaíno a viajar en la tarde del viernes. Ante la imposibilidad de aterrizar en Barajas, el avión se dio la vuelta y regresó a Bilbao.

El problema, ahora, es buscar fechas disponibles para disputar el choque. Lo normal es que se disputara en marzo, coincidiendo con partidos de la Liga de Campeones. El 9 y el 10 de marzo Sevilla y Barcelona disputan la vuelta de los octavos de final. El Atlético juega contra el Chelsea la semana siguiente y, si no hay más imprevistos, el Atlético-Athletic podría disputarse en esos días.

Sólo en la mañana del sábado, con la ciudad de Madrid completamente aislada del exterior, la Liga anunció la suspensión del partido. Tardó más en hacer oficial la suspensión de los partidos de Segunda División que afectaban a equipos madrileños.

LaLiga obligó al Rayo a viajar el viernes a Miranda de Ebro a pesar de que se juntaban varios factores para ser prudente. El club vallecano tenía cuatro positivos por Covid-19 y varios contactos estrechos entre la plantilla, lo que hacía temer por la posibilidad de que el equipo llegara a tener los trece jugadores disponibles que la Liga marca como mínimo para poder disputar el encuentro. Pero, además, las carreteras de circunvalación y las salidas de Madrid se habían convertido en una ratonera por culpa de la nieve.

A pesar de eso, el Rayo comenzó su viaje hacia Miranda por la carretera nevada y tuvo que darse la vuelta cuando apenas había recorrido unos kilómetros. «Cinco horas de autobús atascados para avanzar 20 km y volver, cada uno como puede a un lugar seguro para dormir. Un sinsentido que te hace pensar si de verdad se preocupan de la salud y seguridad de la gente o somos unas simples marionetas dirigidas», se quejaba el futbolista del Rayo Óscar Valentín. Antes, su compañero Mario Suárez ya había mostrado su malestar en las redes sociales.

Ya en la tarde del viernes, LaLiga aplazó el Mirandés-Rayo hasta el domingo, sin concretar hora. Igual que sucedió con el Alcorcón-Albacete. Fue en la tarde del sábado cuando la patronal futbolera asumió que iba a ser imposible disputar esos partidos y los aplazó sine die. Lo mismo que hizo con el Leganés-Almería, previsto para el domingo a las dos de la tarde.

LaLiga se mantiene optimista respecto a otros choques en los que participan equipos de Madrid, a los que trasladó hasta el lunes. Uno de Primera y otro de Segunda, el Elche-Getafe y el Sporting-Fuenlabrada. Los dos previstos para las 19:00.

La Liga femenina, a pesar de hacer viajar para nada a las jugadoras del Barcelona, reaccionó un poco antes para decretar la suspensión de varios compromisos. Real Sociedad-Real Madrid, Espanyol-Sporting Huelva, Atlético de Madrid-Valencia y Sevilla- Rayo Vallecano son los partidos afectados, además del Madrid CFF-Barcelona.

El baloncesto también ha sufrido y la imposibilidad de llegar a la capital del Casademont Zaragoza hizo que su partido contra el Estudiantes en el Palacio de los Deportes se aplazara.