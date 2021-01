Lo nunca visto en el Dakar: Le dice “ahí te quedas” y le abandona en el desierto

El Rally Dakar es una prueba de velocidad, de resistencia y de convivencia. Xavi Blanco y Ricardo Ramilo no han superado ningua y han dejado para la historia del Rally un episodio que es tan extraño como ridículo. Que el copiloto, Blanco, se enfade con el piloto, Ramilo, se enfade, se baje y éste, se marche dejándole tirado. Tras pinchar tres veces la etapa anterior (Hoy el Dakar nos ha derrotado. El Dakar nos ha mostrado su cara más dura, esa que le hacer ser el Rally más complicado del mundo. No es plato de gusto, pero habrá que aceptar la derrota. Tenemos un día entero para reparar el buggy y reengancharnos en la categoría más floja, que sería la de repesca o consolación”, decía Ramilo en la Voz de Galicia” estaban participando en el Dakar Experience y, sin duda, ha sido una experiencia.

No iba nada bien: “Dentro del coche su actitud no era buena, hasta que ya ha llegado a una situación limite. Le he dicho que parase el coche, me he bajado”, contaba a Marca Xabi Blanco. Era el kilómetro 170 de la etapa. “Mi decisión ha sido por el comportamiento del piloto de cara a mi persona. Aparte de copilotos somos personas y tenemos que respetarnos. No era la primera vez ni la segunda, hasta que he decidido bajarme”, contaba en soymotor. ”A continuación, lo que ha hecho ha sido abandonarme, literalmente me ha abandonado en medio del desierto. Es cuando me ha dicho ‘ahí te quedas’ y ha continuado”, seguía estupefacto.

El equipo ha tenido que ir a rescatarlo “Nos ha llamado, nos ha dado la ubicación y yo personalmente junto a otro mecánico hemos ido a por él a la pista y acabamos de llegar al campamento. Xavi se ha bajado porque se veía en peligro”, decía a Marca Eudald Noe, jefe del Buggy Masters Team.