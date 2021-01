Indignación por la arenga machista de un técnico argentino: “No queremos a la negra que se culean todos, vamos a por la rubia”

Se trata de un capítulo más del machismo que aún se vive en el mundo del fútbol que generan repulsa entre los aficionados. Escuchar la arenga del preparador físico Diego Kofler genera vergüenza ajena y repudio. El integrante del cuerpo técnico de Atlético Güemes de Santiago del estero, recientemente ascendido a la Primera Nacional, utilizó términos machistas y discriminatorios en un intento de arengar y motivar a sus jugadores a pocos días de jugar en Córdoba la final del torneo Federal A contra Villa Mitre de Bahía Blanca.

El video de la arenga de Kofler a la plantilla trascendió a través de un tuit en el que se escucha claramente cómo utiliza la comparación de lo que significaría el ascenso con mujeres “negritas” o “rubias”. El mensaje incendió las redes sociales y provocó el repudio inmediato de los usuarios.

La arenga del preparador físico de Güemes. Increíble. Inexplicable. ¿Es necesario esto? Denigra a las mujeres. Totalmente fuera de lugar. @ElAscensox3 @RadioDelPlata pic.twitter.com/dvryMD5nyJ — Marcelo Mantaras (@MantarasMarcelo) January 18, 2021

El preparador Diego Kofler se dirigía así al equipo :”Hasta hoy, Güemes se venía culeando a la negrita del pueblo, a la que se culean todos, la que tiene olor a pingo. A ésa se culeaba. Y acá tengo una rubia, se llama Nacional B. ¡A ésa la voy a buscar, a ésa me la quiero culear! Tengo que romperme el orto para culearme a esa mina”, aseguró en un discurso muy polémico.

“El partido que viene no importa, es hoy muchachos. Laburo, entreno, me rompo el orto. Frío, calor, lluvia, estoy acá. Pero por eso soy el mejor, porque estoy acá. Pero lo tengo que demostrar ahí adentro, en esa canchita. Me cansé de culearme a esa mina del Federal C, del Federal B, del Federal A. Me cansé, me quiero culear esa mina que me la voy a culear yo solo. ¡Yo solo voy a ser el primero que me la voy a culear! Depende mi”, concluyó.

Güemes finalmente consiguió el ascenso a la Primera Nacional venciendo a Villa Mitre por penaltis tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos en un partido lleno de polémicas arbitrales.

Este equipo ya se había visto salpicado por otra polémica machista. En agosto de 2019, Pablo Martel, quien por aquel entonces era el entrenador de Atlético Güemes, fue denunciado por violencia de género y amenazas por su esposa y, tiempo después, condenado a un año de prisión en suspenso en un juicio abreviado.