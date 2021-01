Mbappé y Vinicius, las claves mercado de fichajes del Real Madrid

En el Real Madrid consideran que Zidane va a llegar hasta el verano, que de eso no hay ninguna duda... por ahora. Después, pues todo dependerá del final de temporada, de Zidane, de los título. Pero en el Madrid también hay en marcha una reflexión acerca del papel de los jugadores y si ha llegado el momento definitivo de hacer un cambio grande. Algo que sólo sería posible con ventas. Para fichar, hay que ingresar dinero.

Por eso, en algunas informaciones se habla de Vinicius, un futbolista que no termina de encontrar su sitio en el conjunto blanco de Zidane. El joven brasileño es irregular y tiene desatenciones graves, como le sucedió contra el Alcoyano. Sin embargo, podría tener mercado.

El plan Vinicius se llevaría a cabo si el Madrid ve con opciones de fichar a Mbappé. Es una posibilidad y no está claro si las palabras del francés la cierran o la abren. “Estamos actualmente negociando con el club, yo también me encuentro reflexionando. Si renuevo con el PSG será para estar muchos años. Pronto tendré que tomar una decisión, pero si renuevo será para quedarme”, ha asegurado. Es un aviso, pero puede entenderse de cualquier manera. Si se quisiera quedar en el PSG no tendría ni que reflexionar. Si se quisiera ir, no tendría que decirlo.

“Hablamos con el club para buscar un proyecto. Lo estoy pensando porque creo que si firmo, es para estar a largo plazo con el Paris Saint-Germain. Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí. La afición, el club, siempre me han ayudado.”, dice, lo que parece que es a favor de quedar.

En cambio, la frase toma otro sentido después: “Por eso ya, siempre estaré agradecido al club. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar. Sí, pronto habrá que tomar una decisión, pero estoy en el proceso de pensar. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho hoy. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. No. Si firmo, es para quedarme. Y eso merece una reflexión”.

Y a esa reflexión esperan todos