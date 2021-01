Comparecencia de Fernando Simón y reacción en las redes sociales de Alfonso Reyes. La última presencia ante los medios del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha provocado la reacción inmediata del presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP). El ex jugador internacional ha tirado, como en otras muchas ocasiones, de ironía para valorar la afirmación de Simón sobre la tercera ola. “Parece que estamos empezando a descender desde hace unos cuantos días y que el pico de esta tercera ola no se situaría en este fin de semana, si no en el anterior”, aseguró. La respuesta de Reyes apea a uno de los humoristas de más fama en nuestro país, José Mota. “Hoy no,... mañaaaaana”.