“Con la deudas del Barcelona no podría dormir tranquilo”

El Barcelona era el club en el que se miraban todos los clubes europeos hace muchos años por su fútbol y por su política de cantera. Eso pasó, ahora es el espejo deformado: “Si el Bayern tuviese esa deuda, no podría dormir tranquilo de noche. Pero no creo que vaya a cambiar nada. Un club como el Barcelona no se va a hundir simplemente por el enorme valor que tiene para una región como Cataluña. Eso sí, lamento profundamente que clubes puedan endeudarse de esta manera”, ha dicho Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la junta directiva del Bayern. Y eso que no ha hablado de lo que se paga a Messi.

En Alemania llevan las cuentas de otra manera: “En el Bayern, fuimos y seguimos siendo los mismos modelos teniendo en cuenta lo que pasa en Barcelona o en Italia, donde ya ni siquiera se pagan los sueldos. Aquí perseguimos el éxito deportivo, por un lado, y la estabilidad económica, por el otro. Leí sobre las deudas del Barcelona mientras desayunaba y casi me atraganto”, agregó.

En el Bayern está, por ahora, Alaba, futbolista que queda libre este verano y que puede llegar al Real Madrid. Rummenigge dice no saber nada: “Florentino no ha contactado con nosotros. Tampoco es que tenga que hacerlo. Desde el 2 de enero, el jugador es libre de firmar donde él quiera. Así lo dictan las normas de la FIFA, así es como funciona el negocio. No sé hasta qué punto han avanzado las negociaciones con el Madrid, lo único que sé es que se trata de un gran club. No importa que esté viviendo un momento difícil y no haya tenido tanto éxito estos últimos años como venía acostumbrando, sigue siendo un grandísimo club y hay que entender al jugador”, añadió.

Cuando Alaba se vaya este verano, el Bayern hará algún fichaje para no perder calidad. Saneado económicamente, el campeón de Europa sabe que no puede permitirse perder a un gran defensa sin fichar a otro que lo sustituya. “Por la marcha de Alaba sentimos necesidad de cubrir el vacío que dejará en nuestra plantilla y estamos convencidos de que Upamecano es una futbolista capaz de ello. Mantenemos buena relación con Volker Struth, su representante, que también viene de dejar claro que el Bayern no es el único equipo interesado en hacerse con sus servicios”.

Sabe que no es un fichaje fácil: “Hay menos dos competidores de nivel internacional por el jugador, por lo que hemos de esperar para ver de qué manera evolucionan las cosas. Eso sí, ya estuvo a punto de aterrizar en el Bayern cuando decidió salir de Francia, pero en aquel entonces no se vio del todo preparado para el reto y decidió recalar en las filas del Salzburgo. Quizá haya acertado con esa decisión, a día de hoy es un futbolista de lo más interesante en esa posición”.