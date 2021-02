La pandemia sacude una noche sí y otra también a la NBA. Con las estrellas indignadas por la decisión de la Liga sobre la celebración del Partido de las Estrellas, las dudas en torno al protocolo sanitario vivieron en Brooklyn su penúltimo capítulo. Y el jugador que se vio involucrado en la situación no fue precisamente un secundario de la Liga. Kevin Durant ha sido la última “víctima” de la pandemia. El ala-pívot de los Brooklyn Nets se encontró con que minutos antes de arrancar el partido ante los Toronto Raptors no estaba autorizado para saltar a la pista por los protocolos de salud de la Liga al haber tenido un contacto estrecho con alguien que había dado un resultado no concluyente en un análisis.

Tras perderse el inicio y ser autorizado para jugar, Kevin Durant vuelve a vestuarios, fuera el resto del partido debido a los protocolos de salud y seguridad. #NBA pic.twitter.com/6QVksiW0Qf — Iván Méndez [#SpanishÑBA] (@IvAnJoRdAn1980) February 6, 2021

Durant arrancó el partido sentado en el banquillo y en ese momento llegó el permiso. En su 887 partido en la NBA, Durant compareció mediado el primer cuarto. En el tercer periodo sumaba 8 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias cuando su técnico, Steve Nash, solicitó un tiempo muerto. Uno de los asistentes se acercó a Kevin Durant y le comentó que su contacto estrecho había dado positivo. Durant tuvo que retirarse visiblemente enfadado. Su equipo perdió (117-123) y él estalló en las redes sociales: “Liberadme. Eh, NBA, ¡tus aficionados no son imbéciles! No podéis engañarles con vuestra mierda de tácticas de relaciones públicas”.

No es el primer contratiempo que Kevin Durant sufre vinculado con el coronavirus. Una de las estrellas de los Nets dio positivo el pasado mes de marzo y en enero ya se perdió tres partidos por los protocolos sanitarios de la Liga. Sus Nets son uno de los candidatos a liderar la Conferencia Este y una de las amenazas de los Lakers de LeBron James en la búsqueda de su segundo anillo seguido.