El mensaje de Piqué sobre Garriga de Vox y el debate de Cataluña

Los candidatos de Ciudadanos y PPC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Carlos Carrizosa y Alejandro Fernández, han cargado contra el “populismo” del candidato de Vox, Ignacio Garriga, por sus declaraciones sobre la covid durante el debate de TV3.

En el debate electoral de TV3, moderado por el director de la cadena, Vicent Sanchis, participan Carlos Carrizosa (Cs), Laura Borràs (JxCat), Pere Aragonès (ERC), Salvador Illa (PSC), Jéssica Albiach (En Comú Podem), Dolors Sabater (CUP), Alejandro Fernández (PPC), Àngels Chacón (PDeCAT) e Ignacio Garriga (Vox).

En el primer bloque, sobre la covid, mientras Garriga exponía su “plan” para recortar en los “chiringuitos” de la “mafia separatista” en Cataluña y así poder invertir en la lucha de la pandemia, Fernández le ha salido al paso para señalarle la incongruencia que, según el popular, representa que Vox quiera acabar con el gobierno autonómico y en paralelo diga qué hará desde ahí.

"Si cierra usted la autonomía y el Parlament de Cataluña veo un poco complicado que pueda desarrollar ese plan", le ha espetado el candidato del PPC.

Y ha continuado: "Aclárese: o cierra las autonomías y cierra el parlamento, o no lo cierra. O será diputado o no será diputado. Populismo, no".

"Seré diputado", ha defendido Garriga, tras lo cual Fernández le ha exigido "rigurosidad" en sus planteamientos, que ha precisado que debe poder defender sin ser hostigado, pues "tiene todo el derecho del mundo a mentir sin ser agredidos".

Posteriormente, también Carrizosa ha arremetido contra Garriga por el "negacionismo" sanitario de Vox, al que ha acusado de recurrir al "populismo".

“Si decir que el separatismo ha robado durante décadas al conjunto de catalanes es ser populista, pues soy populista. Si decir que la negligente gestión del separatismo y de la izquierda ha causado la muerte a miles de compatriotas es ser populista, pues soy populista”, ha contestado Garriga.

Todo esto ha provocado el mensaje de Piqué: “Garriga, Carrizosa y unas palomitas”

Garriga, Carrizosa i unes palometes. 🍿#DebatTV3 — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 9, 2021