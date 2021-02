El paso de Gareth Bale por el Tottenham no está respondiendo ni a lo que esperaba el club cuando decidió incorporarlo como cedido esta temporada, ni a lo que esperaba su entrenador, José Mourinho. La aportación de Bale al equipo londinense está en la línea de la ofrecida en su última etapa en el Real Madrid. Fuera de forma y con numerosos problemas físicos, Bale apenas cuenta para Mourinho en la Premier League.

El último problema surgido entre Bale y Mourinho estuvo provocado por una publicación del futbolista galés en su cuenta de Instagram. Según el Daily Mirror, esa publicación “enfureció” al técnico portugués.

Bale no fue convocado para el partido de FA Cup del pasado miércoles contra el Everton, que el Tottenham perdió por 5-4, y Mourinho explicó así la ausencia del galés: “El lunes me sorprendió un poco que quisiera hacerse un escáner porque no estaba cómodo con alguna zona muscular. Así que no se entrenó el lunes y luego el martes se entrenó con el equipo, pero me dijeron que quería trabajar con los preparadores físicos para fortalecer la zona donde tenía molestias”.

A estas declaraciones de Mourinho respondió Bale el mismo miércoles con una publicación en Instagram en la que acompañó una foto en la que se le veía entrenando con esta frase: “Buena sesión hoy”. Este mensaje habría sido entendido por Mourinho como una provocación para intentar dejarle a él como el responsable de que Bale no estuviera con el equipo.

Bale solo ha disputado seis partidos de Premier League esta temporada, en los que ha marcado un gol.