“No se puede ser más ridículo”. La respuesta a Lucía Etxebarria por atacar a Irene Montero

Lucía Etxebarria ha criticado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por no haber condenado la agresión sufrida en Linares por un padre y su hija de 14 años a manos de dos policías fuera de servicio. En concreto la critica porque la niña no le sirve de instrumento para sus intereses. “También han agredido a una niña de 14 años en Linares. Pero a Irene Montero, como es niña no le importa. No puede instrumentalizar esta agresión para sus intereses. Estos policías deberían ser expulsados del cuerpo inmediatamente”, dice la escritora.

“Jajaja. No se puede ser más ridículo, en serio”, ha respondido el atleta Roberto Sotomayor en su cuenta de Twitter.