De Georgina a Victoria Beckham: las 10 “Wags” más ricas del mundo

Ya sea por ser una famosa estrella del pop, una presentadora, modelo o incluso una autora de libros infantiles todas ellas han hecho fortuna al margen de tener como pareja grandes astros del fútbol mundial. Pero, ¿Quién es la “Wag” más rica en la actualidad?

1. VICTORIA BECKHAM

Su fortuna supera los 415 millones de euros, la mitad de su marca lucrativa ‘Posh and Becks’. Fue una de las Spice Girls que conquistaron el mundo. Y a pesar de que han vuelto a estar juntas, Victoria, ahora de 46 años, se niega a hacer una gira con Geri Halliwell and Co. Está totalmente centrada en su propia marca de moda, que atraviesa problemas financieros debido a la la crisis de Covid-19. Aún así, Victoria Beckham es rica fuera de la marca Beckham.

2. SHAKIRA

Las caderas de la cantante colombiana no mienten y tampoco su cuenta bancaria. Con una fortuna cercana a los 255 millones euros, su patrimonio neto aplasta absolutamente el de 35 millones de euros de pareja Gerard Piqué. En enero, Shakira, de 44 años, vendió los derechos de su música por una buena suma de dinero. Con 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, es la artista latina femenina más vendida en la historia.

3. COLEEN ROONEY

Mientras la carrera de su esposo Wayne Rooney prosperaba en el campo, Coleen ganó suculentos ingresos con varios negocios y su fortuna se estima superior a los 16 millones de euros . Escribió columnas de moda para revistas del corazón como, ¡OK! y Closer, encabezó una campaña de George at ASDA, vendió un DVD de ejercicios e incluso se convirtió en autoras de libros para niños. En los últimos meses, sin embargo, se vio envuelta en una disputa y la apodaron ‘Wagatha Christie’ en una batalla judicial con Rebekah Vardy por los mensajes filtrados de Instagram. Rooney, de 34 años, tuvo que pagar el pasado mes de noviembre más de 25.000 euros en costos judiciales.

4. GEORGINA RODRIGUEZ

La modelo española Georgina Rodríguez, de 27 años, es, por supuesto, la pareja de Cristiano Ronaldo. Gracias a su página de Instagram que tiene 24 millones de seguidores y es la Wag más comercial de la actualidad. La joven, con una fortuna de más de 8 millones de euros, tiene un contrato con la empresa italiana de trajes de baño Yamamay, y recientemente presumió de curvas en la presentación de su nueva colección. Tiene su propia marca de moda llamada OM by G.

5. PERRIE EDWARDS

Con un patrimonio de casi 7 millones de euros, la estrella del pop Perrie, de 27 años y novia de Oxlade Chamberlain, saltó a la fama en Factor X en 2011 a través del grupo Little Mix. Se separaron del sello Syco de Simon Cowell en 2018 porque querían más independencia con la música que estaban haciendo. El compañero de banda de Perrie, Jesy Nelson, abandonó por sorpresa la banda el año pasado debido a sus problemas de salud mental.

6. CHRISTINE LAMPARD

Christine, con una fortuna de casi 6 millones de euros, ya ganaba bastante dinero antes de unirse al jugador del Chelsea, Frank Lampard. La presentadora, de 42 años, condujo “The One Show” durante tres años desde 2007, “Dancing on Ice”, con Phillip Schofield desde 2012-14, así como “This Morning” desde 2013-16. Ahora es una habitual de Loose Women de ITV.

7. ORIANA SABATINI

La novia de Dybala ha ganado unos 5 millones de euros como cantante y también es muy seguida en Instagram. La cantante argentino protagonizó una sonora polémica al besar a una chica en un videoclip. En enero reveló que es bisexual, pero planea casarse con Dybala en el futuro. Oriana, de 24 años, es sobrina de la ex tenista Gabriela Sabatini.

8. WANDA ICARDI

Estrella de la televisión, modelo, agente de futbolistas ... hay muchas facetas en los negocios de Wanda. La espectacular Argie, de 34 años, es muy popular por compartir regularmente fotos subidas de tono con sus 7.4 millones de seguidores en Instagram. Cuando conoció a su esposo, la estrella del PSG Mauro Icardi, Wanda era la reina de la televisión italiana. Ahora vende su propia gama de cosméticos. Tiene una fortuna estimada en casi 4 millones de euros, al margen de su pareja.

9. ABBEY CLANCY

Con 2,8 millones de euros en su cuenta corriente, la esposa de Peter Crouch, Abbey, de 35 años, apareció junto a su esposo en el último anuncio de Paddy Power TV. Además, la modelo ha aparecido en campañas de motos Triumph, Umbro y ha desfilado por la pasarela de Giles Deacon con su colección de primavera. Clancy también presentó el programa británico “Next Top Model”, el programa en el que fue descubierta, durante 12 temporadas hasta 2017.

10. HELEN FLANAGAN

El Top 10, con casi 2,5 de euros, lo completa Helen Flanagan, actriz casada con Scott Sinclair en 2009 que ahora está embarazada de su tercer hijo. Fue Rosie Webster en la serie de televisión británica Coronation Street. desde 2000 hasta 2012. Regresó en 2017 pero se dio de baja por maternidad en 2018.