La respuesta de María Pérez, la campeona de Europa, al portavoz de Vox que criticó el deporte femenino

Rafael Azor, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Baza, en Granada, soltó un polémico discurso sobre el 8M y la mujer en el deporte. “Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres”, opinó. “No es que yo esté en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, simplemente que el rendimiento de un equipo de fútbol de hombres no es el mismo que el de una mujer. Hay deportes en los que el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y esos deportes no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Puede ser el toreo, puede ser el fútbol y pueden ser muchos otros”, añadió, para finalizar con un: “A todas las mujeres de verdad les gusta el piropo de un hombre”.

Pues resulta que una paisana suya, María Pérez, es deportista y además de las buenas: ni más ni menos que campeona de Europa de 20 kilómetros marcha, y no se cortó en contestar pese a que, comienza diciendo, sabía que le “iban a llover críticas”. “1º Siendo concejal de uno de los ayuntamientos más importantes del altiplano granadino, considero que, antes de hablar, es importante informarse y formarse. Ni su discurso tiene sentido, y el contenido indica una tremenda ignorancia. Debería como mínimo conocer que existe el deporte profesional femenino, y sí, con ligas de primera división, así como selecciones femeninas, y por supuesto deportistas individuales con un palmarés envidiable. “, responde. “2º Confunde usted las evidentes diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres con rendimiento deportivo, competitividad y capacidad de dar espectáculo. Que su mente cerrada le impida conocer más en profundidad el deporte femenino sólo significa una cosa: que usted se lo pierde”, añade. “3º le deseo que nadie trate a ninguna mujer de su familia y entorno cercano con el desprecio y el desconocimiento del que ha hecho gala usted en pleno siglo XXI”, continúa. “4º No le voy a invitar a “echar una carrera” conmigo para medir rendimiento ya que sería tan ridículo como sus declaraciones, pero sí le aconsejo que no vea las próximas competiciones de su paisana (yo). Podría darle a usted un infarto al ver a una mujer competitiva en acción”, concluye.

La propia formación liderada por Santiago Abascal hizo un comunicado para desmarcarse de las palabras de Rafael Azor.