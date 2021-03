La venganza contra Zayra, la hija de Guti: “Payasa, asquerosa...”

Zayra Gutiérrez es ya un personaje del corazón, aunque no está claro que eso sea bueno. En Instagram presentó a su nuevo novio, que lo fue de una amiga suya. Lo contó con tranquilidad y puede que con algo de ganas de hacer daños. A su amiga, más bien, ex amiga, se lo ha hecho: “Lo ha hecho todo para que yo lo vea y para dar la nota”, ha dicho su ex amiga en Sálvame. Está claro que ahí ya no queda nada de esa amistad: “Lo que quiere ella es tener protagonismo y que me crea que están juntos, lo hace por joder, está claro. Yo iba a escribir a Zayra ayer, le iba a decir: eres una puta sinvergüenza y como se te ocurra hablar de mí voy a tener un problema contigo que te vas a cagar”, decía sin andarse por la ramas.

Tenía ganas de soltar todo lo que llevaba dentro :“No se merece ni un’hola’ esa tía asquerosa. Esa relacón es un puto flaserío de tres pares de cojones”, seguía disparando, sin que nadie le dijese que parase. “Zayra lleva obsesionada con este tío cuatro años, desde que era mi novio”. Y ha seguido insultando sin límite, descargando todo el rencor que acomula contra ambos. Es ya algo más que desamor: “Eres una payasa, y él es otro payaso, obsesionado, asqueroso, otro puto payaso. Se han juntado dos mierdas, porque son los dos unos mierdas”.

Zayra ha contestado, pero con menos fiereza: “Fue a hablar de su ex, de nosotros, pero bueno, que no quiero entrar en eso, porque es darle protagonismo a ella y no se merece nada, la verdad”. No quería más polémica y aseguraba que cuando empezó con el chico, ya habían terminado con la que era su amiga. “Ellos acabaron por lo que acabaron y, al final hemos acabado nosotros juntos y estamos muy bien”, acabó.