La antológica respuesta de DJMariio a Ibai Llanos y Pedrerol

Josep Pedrerol e Ibai Llanos estuvieron charlando en el Twitch del famoso streamer. El presentador de El Chiringuito habló de todo. Le dio consejos: “Tú ahora caes muy simpático, pero vas a acabar molestando”, o le analizó como estaba el periodismo deportivo: El futbolista no va a programas deportivos. Es curioso. Pero un periodista no mendiga una entrevista a ningún futbolista. No podemos llegar a eso”, decía Pedrerol mientras se preguntaba por qué ahora los deportistas hablaban con Ibai Llanos mientras apenas concedían entrevistas a los medios más tradicionales.

Pedrerol sacaba pecho por su programa y decía que al comenzar había sufrido muchas críticas porque muchos periodistas no lo conocían o les sentaba mal el tipo de contenido de El Chiringuito, aseguraba que es del Barcelona aunque no mucha gente le crea.

Pero lo más curioso llegó cuando Ibai Llanos le preguntó a quién contrataría antes, a él o a otro famoso youtuber: DjMariio.

Josep Pedrerol entró al juego y contestó con fingida seriedad que a DjMariio. Fue entonces cuando Ibai Llanos le sacó de pantalla, se puso serio y comenzó a despedir la charla. Pero antes de conectar vuelve a preguntar lo mismo a Pedrerol y este serio, vuelve a contestar lo mismo y otra vez, Ibai Llanos le saca de pantalla y vuelve a despedirle.

DJMariio vio todo y se grabó un vídeo para responder a lo que había sucedido.