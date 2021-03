Kyrgios pasa de Nadal, pero lanza un pésimo mensaje su sucesor: Carlos Alcaraz

Nick Kyrgios tiene palabras para todos. Es complicado que se calle o que no sea protagonista y ahora con las redes sociales y su capacidad para lanza mensajes es demasiado atractiva como para dejarla pasar. Son muchos los tenistas que han reicibido el dardo de Kyrgios, que suele mezclar las críticas a deshora con elogios después, porque es una persona impredecible, tanto en su vida particular como sobre la pista de tenis.

Nadal ha sido la habitual diana de sus críticas, a veces insultos y en la pista hasta pelotazos. Lo más honesto de Kyrgios es que no le importa la categoría o la jerarquía del tenista del que habla. Él ataca y luego ya asumirá sus consecuencias. Casi todos sus compañeros coinciden en que si dedicara le ingenio que tienen para las palabras en dedicarse al tenis, su carrera habría sido una cosa totalmente distinta. Es la típica historia de un talento que no se ha pulido y se está dejando pasar. Aunque sus palabras sí que suelen tener mucho recorrido.

El tenista de Canberra respondió en redes sociales a un vídeo de la derrota del español Carlos Alcaraz ante el finés Emil Ruusuvuori en el que se predecían muchos enfrentamientos entre los dos jóvenes en el futuro. Porque muchos han señalado al joven murciano como el posible sucesor de Nadal, al menos en el liderato del tenis en España. Es verdad que son palabras mayores y es bastante probable que esa comparación le haga más daño que bien, pero ni el periodismo ni los aficionados pueden vivir sin esa ilusión.

A Kyrgios, esa posibilidad, más que ilusionante, le parece lo peor que le puede pasar. ”Jesús, si pasa eso sería tan aburrido como el infierno”, dijo Kyrgios, quien prefirió no competir este año en el Masters 1.000 de Miami. Para él, ver jugar a Carlos Alcaraz, de sólo 17 años, es “muy aburrido”. Considera que su tenis no aporta nada y que a veces, hay que jugar no sólo para ganar, sino también para dar espectáculo. Kyrgios es experto en lo segundo y no tanto como se esperaba en lo primero.

Alcaraz, que lo único que hacía era querer seguir sumando victorias en este 2021, cayó en tres sets ante Ruusuvuori en un torneo al que había accedido gracias a una invitación. Aún no ha respondido a las criticas del tenista australiano y no está claro que lo haga, porque como Nadal le puede aconsejar, es meterse en una espiral de la que no es sencilla salir.