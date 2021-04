Nadal vuelve a la competición en Montecarlo: éste es su teórico camino hasta la final

Rafa Nadal vuelve a la competición. En este 2021 que sigue marcado por la pandemia (el Masters 1.000 de Indian Wells no se disputó, al de Miami no acudieron ni Rafa ni Federer ni Djokovic...) el balear únicamente ha competido en el Open de Australia, donde fue frenado por Tsitsipas en cuartos de final. Su participación en Melbourne estuvo lastrada por unas molestias en la espalda que le impidieron participar en algún torneo más de pista dura. Vuelve ahora en la tierra en Montecarlo, donde ha sido campeón en once ocasiones, y después del sorteo su teórico camino hasta una hipotética final sería éste: la primera ronda está ausente por ránking, después podría vérselas con el francés Mannarino, en octavos su rival podría ser Dimitrov; Bautista o Rublev en cuartos, Medvedev en semifinales y Djokovic en la final.

Todo en teoría y teniendo en cuenta el ránking, porque Djokovic tiene un torneo bestial. El número uno tampoco ha jugado desde Australia, donde logró su décimo octavo Grand Slam. En segunda ronda empezaría fuerte contra el italiano Sinner, una de las sensaciones del circuito; en octavos, Hurkacz, reciente ganador del Masters 1.000 de Miami; en octavos Zverev y en semifinales Tsitsipas, para verse con Rafa en la final. De nuevo, en teoría, porque luego la pista pondrá a cada uno en su lugar.