Otro puntazo de Nadal: volea a bote pronto ante Popyrin cuando la pelota le había superado

No hay día en el que Nadal no deje un par de puntos espectaculares. En los octavos de final del Mutua Madrid Open, ante el joven australiano Popyrin (ganó 6-3 y 6-3), el español no tuvo mucho ritmo, se jugó rápido, pero también supo adaptarse a eso y mostrar que además de juego desde el fondo y tiros con efecto, tiene buena mano. Su gran punto fue en la red y en un momento delicado. Rafa mandaba 4-1 con dos breaks. Popyrin le remontó una rotura e iba 0-30 para llegar al 4-4, y el zurdo se inventó este bote pronto, cuando la pelota prácticamente le había superado. Ganó ese juego y sofocó la remontada de su rival.