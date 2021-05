Marta Domínguez, la canaria ex de Courtois, se corona como una de las “wags” más sexys del planeta

Marta Domínguez se ha ganado a pulso ser una de las “wags” más espectaculares del planeta. Y ahora, la ex de Courtois lo ha demostrado con su último post en Instagram. La influencer canaria ha dado la bienvenida al buen tiempo y ha disparado el termómetro con un posado tomando el sol en biquini en el jardín de casa. La instantánea no ha dejado indiferente a nadie y los “followers” ya aúpan a la ex pareja de Courtois y madre de sus hijos a lo más alto del ránking de WAGS más explosivas.

“Ya es hora de la temporada de bikini” ha escrito la canaria en un post que ya cuenta con casi 1.700 likes’ en apenas cuatro horas. La joven aparece del espaldas presumiendo de trasero mientras toma el sol.

Sin embargo lucir esa espectacular figura no le sale gratis y la canaria suele mostrar en redes sociales como cuida su cuerpo con una alimentación sana y duros entrenamientos.

Thibout Courtois mantiene una excelente relación con su ex mujer como ha demostrado en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales. De hecho el pasado mes de junio, el futbolista blanco se mostró agradecido a la española “por la familia que tengo”.

“Me siento muy afortunado por la familia que tengo y quiero dar las gracias a Marta, la mujer que me ha hecho padre, por ser una madre excelente con nuestros pequeños y haber sido una pareja cuyo amor por mí siempre fue sincero y desinteresado”, escribió el portero junto a una fotografía tomada el día de su presentación en la que aparece su expareja y sus pequeños.

El portero conoció a Marta Domínguez –nacida en Santa Cruz de Tenerife– cuando cursaba sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, actividad académica que compaginaba con su trabajo en una tienda de ropa ubicada en el Centro Comercial Plaza Norte 2 de San Sebastián de los Reyes.