La increíble anécdota de Tomás Roncero en casa de Cristiano Ronaldo

Los futbolistas están más atentos de lo que dicen a las críticas de los periodistas en los medios. Al menos en los medios ás conocidos. También a quien les defiende. En la Cadena Ser, el periodista de As y de El Chiringuitoo, Tomás Roncero ha contado cómo fue su experiencia de conocer a Cristiano Ronaldo, cuando era jugador del Real Madrid y todavía no había ganado las Copas de Europa.

Le han preguntado por los futbolistas del Real Madrid de los que mejor recuerdo guarda. “De los que he conocido, de antiguos, Camacho, Pirri, Del Bosque, son maravillosos fuera del campo y ya me llamaban la atención dentro del campo”, ha asegurado acerca de jugadores que vio cuando aún era un aficionado madridista y no un periodista madridista.

“Pero”, ha continuado, “un día me ganó Cristiano Ronaldo, que me mandó un mensaje: “Hola, soy Cristiano Ronaldo, lo puedes comprobar, sólo quería tomarme un café contigo para darmt las gracias por cómo me defiendes sin conocerme de nada. Notodo el mundo hace eso”, le escribió el futbolista portugués, por entonces goleador del Real Madrid. Cristiano, como todos los jugadores que han pasado por el Real Madrid, siempre fue discutido y más en sus primeros años, cuando su capacidad goleadora no llevaba a los títulos más importantes. A Roncero el mensaje directo del futbolista le pilló de sorpresa: “Casi me caigo de espaldas”, ha reconocido mientras retransmitía el Granada-Real Madrid en la radio.

“Fue con mi hijo y no hice ni una foto, pero estábamos nerviosos”, ha reconocido. Dice que Cristiano aconsejaba a su hijo. “Le decía a mi hijo estudia, estudia, ¿te gusta como juego?”, acababa preguntando el portugués.

Para el hijo de Tomás Roncero la sorpresa fue absoluta, el creía que iba a otra cosa. “Le dije a mi hijo que íbamos a una peña del Madrid y fuimos a casa de Jorge Mendes que está en La Finca”, que es una de las urbanizaciones más lujosas de la capital, donde hay seguridad en la entrada.

“Mi hijo preguntó: ¿qué peña del Madrid hay aquí?, porque él está acostumbrado a sitios más populares”, ha reconocido el famoso periodista. “No, es que el presidente de la peña, le dije, es un hombre con pasta”, mintió a su hijo para sorprenderle.

Entonces, llegan: “De repente, entra en la casa, ve a Mendes y a Cristiano, con su niño, que entonces era más pequeño. “Papa´, Cristiano Ronaldo”, le suelta el hijo.

“Como padre me dije: “Ya he triunfado”, acaba Roncero su relato.