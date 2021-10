¿Qué significa “Let’s go, Brandon”?, la burla mundial contra Joe Biden que nació en la Nascar y arrasa en redes

Está en las calles de Nueva York o Washington, en los pasillos del Congreso, en los reportajes de las televisiones, en las redes sociales y por supuesto -en un país que adora el “merchandising”-, en las camisetas. Pero ¿Qué significa y por qué ha saltado del deporte a la política? La frase “Let’s go, Brandon (Vamos, Brandon)” se refiere a un video viral del NASCAR Racer.

La famosa entrevista

En el vídeo, una multitud detrás de una entrevista a un piloto grita “que se joda Joe Biden”, sin embargo, el reportero de la NBC afirma que el grito es “vamos Brandon”, que desde entonces se conoce como “una forma de control de daños”. En todo el país, múltiples eventos deportivos han contado con una multitud coreando “f *** Joe Biden” en protesta por su presidencia. Después del video viral, la gente decidió cambiar creando diferentes canciones, memes, gorras o pancartas con la frase “Vamos, Brandon”, y lo han publicado en las redes sociales hasta convertirlo en todo un fenómeno. Hoy por hoy sigue siendo “trending topic” mundial.

¿Quién es Brandon Brown? Nacido el 14 de septiembre de 1993, Brown, de 28 años, es conocido como un piloto de carreras de autos stock estadounidense profesional. Actualmente compite a tiempo completo en la NASCAR Xfinity Series y conduce el Chevrolet Camaro No. 68 para Brandonbilt Motorsports.

Brown se unió a la Serie Xfinity como corredor a tiempo parcial en 2016 antes de cambiar a tiempo completo durante la temporada 2019-20. Antes de la Xfinity Series, Brown compitió en la Camping World Truck Series de 2014-17. Brown obtuvo su primera victoria en la Xfinity Series el 2 de octubre de 2021 en Talladega Superspeedway.

Un lema para los republicanos

Desde que el video se volvió viral, muchos miembros prominentes del Partido Republicano se han burlado de la frase en Twitter. El hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., estuvo presente en la carrera de Talladegea y publicó una foto de sí mismo sosteniendo una bandera de “F *** Joe Biden” mientras estaba en las gradas. “Es genial ver a los Estados Unidos reales representando a @TALLADEGEA en voz alta y orgullosa hoy”, dijo Trump Jr. seguido de “¡Vamos, Brandon!” con múltiples emojis de caras risueñas.

También se publicó un video de una transmisión de Fox News que muestra a un reportero diciendo “vamos Brandon” al final de una entrevista. El senador Ted Cruz también intervino durante una entrevista en The Benny Show. “Es una de las cosas más divertidas que he visto”, dijo Cruz cuando se le preguntó si vio el video. “No me gusta amplificar las blasfemias, pero el clip es surrealista, como escuchar al reportero de la NBC decir ‘mira, están cantando, vamos Brandon’, captura todo sobre las noticias falsas de una vez”.

😂😂Ahora entiendo canto marcha New York.

El público grita Fack J Ba...

Y ella dice: let's go Brandon.

El cinismo del periodismo en todo el mundo. pic.twitter.com/HUKmYSzLXq — Bibiana.MDQ #TransVacunada#TodosSomosItalia (@BibianaViana) October 27, 2021

La canción es del rapero Loza Alexander, que se volvió viral por primera vez en TikTok. Tras este hecho, llegó al número uno de hip-hop en iTunes y al puesto número 2 en iTunes, en todos los géneros. Nació en el deporte pero ha traspasado todas las barreras posibles hasta colarse en cada rincón de la sociedad estadounidense.