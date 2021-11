Estafa millonaria: la estrella del Voleibol que creyó durante 15 años que su novia era Alessandra Ambrosio

Increíble pero cierto. Esta semana ha salido a la luz la curiosa historia de Roberto Cazzaniga, el jugador profesional de la liga italiana de voleibol creó una deuda de aproximadamente un millón de dólares tras pensar que estaba ayudando a sunovia, una famosa modelo de Brasil.

En su vitrina tiene guardada una medalla oro de los Juegos Mediterráneos de 2009 en vóley masculino y actualmente participa en la Serie B de su país defendiendo los colores del Gioia del Colle.

Nacido en Milán en 1979, en 2008 conoció a una chica llamada Maya, una supuesta modelo brasileña que utilizó durante toda la estafa fotos de la famosa modelo Alessandra Ambrosio, a través de las redes sociales. Sin lograr conocerla nunca en persona, consiguió su número de teléfono a través de una amiga en común llamada Manuela.

“Nunca tuve dudas”

Cazzaniga, inocente y enamorado, creyó que estaba comprometido con ella y no dudó en comenzar a otorgarle ayuda económica cuando le pidió dinero para pequeños gastos o respaldarla en tratar sus supuestos problemas de salud. Nunca tuve dudas: para mí era ella. Me hizo sentir a gusto, me consoló”, contó a Mediaset el jugador del New Matter de la Serie B de voleibol, quien confesó que quedó encantado con la voz que escuchaba al otro lado del teléfono y así mantuvieron una relación a distancia. Debido al poder seductor de la mujer, que le mandaba fotos de la supermodelo en las que aparecía maquillándose o cambiándose antes de un pase de modelos, Cazzaniga comenzó a mandarle dinero con mayor frecuencia. Sin embargo, las razones que le ponía la chica, que decía vivir en Cagliari, para no verse fueron subiendo de tono: “Puso mil excusas, enfermedad, trabajo. Y sin embargo, me enamoré de esa voz, era una llamada tras otra. Teníamos contacto solo por teléfono, era casi a diario. La llamaba antes de ir a entrenar o por la noche, antes de acostarme”, dijo el jugador.

Fotos por Messenger, que con el tiempo pasó a ser WhatsApp, llamadas telefónicas y un vínculo que para él era muy profundo. Aunque siempre había una excusa distinta para que no pudieran encontrarse. El fue ingenuo, creyó todo y terminó regalando casi un millón de euros a una mujer que lo ha dejado endeudado y destrozado anímicamente.

Por este hecho, Roberto Cazzaniga terminó con una deuda de 60 mil euros, pero sus compañeros de equipo decidieron ayudarlo a salir adelante, por lo que iniciaron una colecta de fondos para que pueda saldar su deuda con el banco.

La impostora, una mujer de 50 años

Después de una ardua investigación, encontraron al responsable del fraude. La mujer, que no era Alessandra Ambrosio, en realidad se llamaba Valeria, tenía 50 años y vivía en Cerdeña. La noticia conmovió al mundo del deporte italiano, y Paolo Cozzi, excompañero y medallista olímpico con la selección italiana de vóley, afirmó que “Roberto es una víctima a la que hay que respetar. No hay que compadecer ni burlarse: esta es una historia que también le puede pasar a otros porque hay debilidades humanas y trampas de la existencia”, completó.