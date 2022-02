El plusmarquista español de lanzamiento de jabalina, el guipuzcoano Odei Jainaga, participará el próximo otoño en el certamen de belleza “Míster España” que se celebrará en la localidad malagueña de Nerja, adonde llegará de la mano de unas inocentes fotos publicadas en las redes sociales en diciembre de 2020. “El fotógrafo que me las hizo colabora con un concurso de belleza y éstos se pusieron en contacto con él para interesarse en mi participación”, desvela el atleta de la Real Sociedad de San Sebastián en declaraciones a El Diario Vasco.

Esta primera propuesta no salió adelante, pero hace unos meses el certamen volvió a insistir y entonces el deportista accedió, tras consultarlo con su familia, que le animó a ello, y con su entrenador, al que no le importó porque el concurso “es a final de temporada”. De esta manera, el certamen no chocará con los objetivos de Jainaga, que tiene el récord de España con un lanzamiento de 84,80 metros y que prepara este año su participación en los campeonatos del mundo de Eugene (Estados Unidos) y los Europeos de Múnich, los próximos meses de julio y agosto.

En cuanto a su incursión en el mundo de la belleza, el deportista guipuzcoano explica que se presenta al concurso “para vivir la experiencia y para ver si le abre alguna puerta en la vida”, además de que puede ser también una buena oportunidad para “conseguir nuevos patrocinadores”.