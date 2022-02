Cinco atletas olímpicas descalificadas por sus trajes en los Juegos Olímpicos de Invierno

La descalificación en los Juegos Olímpicos de Invierno, en el primer evento olímpico mixto por equipos, del pasado lunes de cinco saltadoras de esquí, todas mujeres, debido a los trajes que llevaban. La expulsión de estas participantes provocó grandes protestas e indignación contra la Federación Internacional de Esquí (FIS).

“Destruyeron el salto de esquí de mujeres”, dijo la alemana Katharina Althaus. Althaus, que participó en tres Juegos Olímpicos de Invierno, entre los años 2014 y 2022, obteniendo dos medallas de plata, una en Pyeongchang 2018 y otra en Pekín 2022, ambas en trampolín individual, y ayudó a Alemania a ganar tres veces la prueba por equipos mixtos en el Campeonato Mundial de Saltos de Esquí, estuvo entre las mujeres descalificadas cuando la FIS decretó que sus trajes eran “demasiado grandes y ofrecían una ventaja aerodinámica”. Según la federación, los trajes más grandes podrían aumentar el tiempo que los saltadores de esquí pueden permanecer en el aire, dada la posibilidad de una mayor resistencia al viento. Sin embargo, otra saltadora descalificada, la noruega Silje Opseth, ganadora de tres medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico entre los años 2019 y 2021, señaló que el lunes vestía el mismo traje que había usado el pasado sábado cuando terminó en sexta posición en el evento individual femenino. “Creo que lo revisaron de una manera diferente en comparación con lo que habían hecho anteriormente”, explicó Opseth en una entrevista a “Reuters”. “Creo que es muy extraño que de repente cambien la forma en que lo hacen en medio de un torneo. … No sé qué decir. Estoy realmente conmocionada”.

-FOTODELDIA- EA1137. ZHANGJIAKOU (CHINA), 31/01/2022.- Un voluntario se protege del frío en el parque de nieve Genting, cerca de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 en Zhangjiakou, China, este lunes. Los JJOO de Invierno comienzan el próximo 4 de febrero de 2022. EFE/ Guillaume Horcajuelo FOTO: Guillaume Horcajuelo EFE

Tras su descalificación, la noruega Opseth no pudo contener las lagrimas de indignación, un sentimiento que también compartieron sus compañeras Althaus, que ganó una medalla de plata en el evento individual del sábado, y la japonesa Sara Takanashi. Las otras mujeres que fueron descalificadas del evento de equipos mixtos por la FIS fueron la austriaca Daniela Iraschko-Stolz y la noruega Anna Odine Stroem. Cada equipo participante en el evento, que estaba haciendo su debut en los Juegos Olímpicos, incluía dos mujeres y dos hombres. Y la descalificación de estas deportistas de élite, supuso que ninguno de los equipos de los que formaban parte pudiera subir al podio, a pesar de que Alemania, Austria, Noruega y Japón partían como favoritas junto con Eslovenia, que se llevó el oro. La plata fue para el Comité Olímpico Ruso y, tras un desarrollo sorprendente, un cuarteto canadiense sin financiación suficiente obtuvo el bronce, lo que le dio a ese país su primera medalla olímpica de salto de esquí de la historia. “No creo que esta sea una medalla agridulce en absoluto”, dijo Abigail Strate, miembro del equipo canadiense, a varios periodistas después del evento, refiriéndose a la controversia que el propio sitio web de FIS describió como “el tema principal del día”. “Las descalificaciones ocurren”, explicó Strate, a lo que añadió: “Es algo muy común que sucede en los saltos de esquí, y el hecho de que sucediera en los Juegos Olímpicos demuestra que se estaban tomando las reglas de manera muy estricta y en serio porque es el deporte de más alto nivel”.

Althaus, que ha competido en el circuito de la Copa del Mundo desde 2011, tuvo una opinión diferente: “Me revisaron muchas veces en los 11 años que llevo practicando salto de esquí, y nunca me descalificaron, sé que mi traje cumplía la normativa”, dijo la estrella alemana, a través de la agencia francesa “Agence France-Presse”. “Esto es una parodia, pero no me estoy riendo. … Es indignante que esto suceda con las cuatro naciones más grandes de salto de esquí”, dijo Horst Hüttel, jefe de eventos nórdicos de Alemania.

Sexismo en los Juegos Olímpicos de Invierno

-FOTODELDÍA-Zhangjakou (China), 29/01/2022.- Vista de los anillos olímpicos junto a la pista mogul durante los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, en Zhangjakou, China, el 29 de enero de 2022. EFE/Guillaume Horcajuelo FOTO: Guillaume Horcajuelo EFE

El salto de esquí se encuentra entre las ocho modalidades que se remontan al programa original de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1924, aunque a las mujeres no se les permitió participar hasta 2014. Esto sucedió tras la demanda presentada en 2009, antes de los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, por un gran número de atletas. “Es como saltar desde, digamos, unos dos metros sobre el suelo unas mil veces al año, lo que parece no ser apropiado para las mujeres desde el punto de vista médico”, afirmó el expresidente de la FIS, Gian Franco Kasper, en 2005.

En los Juegos de este año en Beijing, la “combinada nórdica”, donde se mezclan saltos de esquí con esquí de fondo, sigue siendo solo para hombres. Por su parte, el evento de equipos mixtos reflejó un esfuerzo de los organizadores olímpicos por ser más inclusivos, pero su debut se vio empañado por las descalificaciones. “El deporte de los saltos de esquí ha experimentado hoy uno de sus días más oscuros”, expresó el lunes el oficial del equipo noruego Clas Brede Braathen, a lo que añadió: “¿Por qué solo las mujeres están siendo descalificadas?”. En un comunicado, la FIS dijo que los trajes en cuestión “fueron producidos exclusivamente para los Juegos Olímpicos y, por lo tanto, no fueron probados previamente” por el organismo rector.

Por último, en una publicación de Instagram, Althaus escribió: “No tengo palabras para las decisiones que se tomaron hoy. Realmente dimos todo para estar aquí y todas mostramos nuestros mejores saltos. Estoy devastada y no puedo entenderlo”.