Escándalo sexual en los Juegos de Invierno: un seleccionador estadounidense denunciado por acoso

Los Juegos de Invierno de Pekín se han visto envueltos en una nueva polémica tras las acusaciones de acoso sexual de la exolímpica Callan Chythlook-Sifsof, que ha denunciado al actual seleccionador de snowboardcross, Peter Foley. La que participase en Vancouver 2010 ha señalado también a su excompañero Hagen Kearney por racista.

Bromas de violaciones y fotos desnudas

A través de su perfil de Instagram, Callan acusó al técnico y a un compañero de equipo del equipo de Estados Unidos de de conducta sexual inapropiada y racismo, lo que provocó una investigación interna por parte de US Ski and Snowboarding. En una serie de publicaciones de Instagram esta semana, algunas de las cuales han sido eliminadas, Callan Chythlook-Sifsof, de 32 años que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, dijo que no podía ver los juegos de este año debido al entrenador Peter Foley y al atleta olímpico Hagen Kearney. Acusó a Foley de tomar fotografías desnudas de atletas femeninas durante décadas y a Kearney de usar la palabra negro con frecuencia y hacer bromas sobre violaciones de sus compañeras de equipo.

“Esta es la verdad”, escribió Chythlook-Sifsof en Instagram. ‘Ya no llevaré estas cosas dentro, hubo un comportamiento extraño en todos los ámbitos. Las personas que nombré se han comportado abiertamente de manera tóxica, pero la verdad es que la cultura del equipo protegió este comportamiento”.

“Uno de mis primeros recuerdos del entrenador Foley, cuando tenía 17, es de él susurrando entre mi oído y el de una compañera que quería “poner su lengua dentro de su c***”, señalando a una joven chica argentina en la pista de baile. Hay actos más serias que no son historias mías pero deberían salir a la luz”, desveló la exdeportista.

Acusa al técnico de fotografiar desnuda a las atletas FOTO: Instagram larazon

“Otros atletas se han involucrado en comportamientos racistas y misóginos, han participado activamente en la extraña dinámica que Peter Foley creó y provocó que las atletas y el personal femenino fueran víctimas de violencia sexual”.

Foley ha negado repetidamente las acusaciones y le dijo a Newsweek: ‘Estoy sorprendido por las acusaciones. Niego con vehemencia las acusaciones. Estoy haciendo todo lo posible para concentrarme en apoyar a los atletas en los Juegos Olímpicos. Kearney, por su parte, afirmó a USA Today: ‘Cometí un error hace años con mis palabras y se tomaron las medidas apropiadas. Aprendí de mi error y ahora soy una mejor persona por eso’.

La Federación Estadounidense de Ski y Snowboard ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.