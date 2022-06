Futbolistas, boxeadores...: 10 atletas que cambiaron el deporte por “Love Island” como la hija de Michael Owen

La hija del que fuera futbolista de Liverpool y Real Madrid, participa como concursante de octava edición de Love Island. El programa, cuya edición en España presenta Cristina Pedroche, se graba en las Islas Baleares, donde la hija de Michael Owen espera disfrutar de un “verano realmente divertido”.

La hija de la leyenda del fútbol espera encontrar la fama, y posiblemente el amor, en Love Island de este año. Gemma, de 19 años, ha decidido cambiar su carrera de doma clásica por un programa de telerrealidad en el que intenta encontrar pareja. Gemma es la concursante más joven en unirse a la isla este año con solo 19 años. Es una jinete internacional de doma de Gran Bretaña y compitió en el Campeonato de Europa de 2021. También es propietaria de un negocio y lanzó su marca OG Beachwear a principios de este año.

Sin embrago la joven no ha empezado con buen pie. Ha sido tildada de «grosera» y muchos piden su salida tras el primer episodio.

Pero ella no es la primera en cambiar el deporte por Love Island. Estos son algunos de los casos más famosos:

1. Tommy Fury

Quizás el más famoso de todos los concursantes deportivos, el hermano menor de Tyson Fury, Tommy, protagonizó con Molly-Mae Hague la edición de 2019.

El joven de 23 años se hizo amigo de la belleza rubia y terminaron como subcampeones. Su romance ha seguido floreciendo, comprando una casa juntos, y generando rumores de compromiso. La carrera de boxeo de Tommy también está en alza, después de haber derrotado a Daniel Bocianski el pasado abril. Ahora podría pelear contra el YouTuber Jake Paul por una considerable suma de dinero.

2. Chris Hughes

Hughes fue finalista en 2017, después de que el aficionado del Sunderland firmara como futbolista semiprofesional en el Bourton Rovers FC. Incluso ganó la División 2 Oeste de Gloucestershire antes de aparecer en la televisión. Ahora, trabaja como presentador realizando la cobertura de ITV Racing. Mantiene una relación con la golfista Annabel Dinnock.

3. Mike Talasitis

En 2017, Thalassitis dio la espalda a una prometedora carrera futbolística para encontrar el amor. Después de comenzar en Stevenage Town, estuvo en Ebbsfeet United y St Albans. Mike también fue internacional en el nivel U21 para Chipre y se ganó una convocatoria absoluta, hasta que una grave lesión en la rodilla lo obligó a salir. Se retiró del fútbol en 2017, apareció en Celebs Go Dating de E4. Lamentablemente, Thalassitis falleció a la edad de 26 años en 2019.

4. Finn Tapp

Tapp ganó Love Island en 2020 con Paige Turley, lo que le ha permitido convertirse en un habitual de los reality shows desde entonces. Pero antes de volverse famoso en la pantalla chica, estaba jugando en Oxford City y previamente hizo su debut para MK Dons con solo 16 años. Sin embargo, no le dijo a su jefe que no iba a estar en el entrenamiento para marcharse a Love Island. La polémica obligó al director de Oxford, Mick Livesey, a insistir en que los jugadores insertaran cláusulas anti reality shows en sus contratos.

5. Idris Virgo

El corpulento boxeador de peso súper mediano protagonizó la cuarta serie de Love Island. Pero usó el programa de telerrealidad para impulsar su carrera en el ring. Cuatro meses después de aparecer en el programa, hizo su debut en el boxeo profesional, y desde entonces ha subido a 12-0-1, derrotando a Adam Trenado en diciembre de 2021 en Crystal Palace.

6. Ovie Soko

Soko, ahora de 31 años, era el galán de baloncesto que apareció en la quinta serie del programa. Antes de eso, jugó para la selección nacional masculina de Gran Bretaña y apareció en el Draft de la NBA de 2014, aunque no fue seleccionado en las dos primeras rondas. Sin embargo, la fama haría maravillas con Soko, quien terminó tercero en Love Island en 2019. Ese mismo año, firmó un mega acuerdo con el minorista de ropa en línea ASOS para producir su propia línea de moda.

7. Dennon Lewis

Lewis fue un fracaso total en Love Island, apareciendo solo durante cinco días. Sin embargo, su carrera futbolística ha sido mejor, ya que el joven de 25 años pasó por las categorías inferiores de Watford. Luego estuvo cedido en Crawley Town, jugó para Falkirk en Escocia y luego fichó por Wealdstone, un equipo que no pertenece a la liga, en 2019. El delantero fue incluido en el equipo de la temporada de la Liga Nacional Sur, antes de fichar por el Boreham Wood en 2021.

8. Aaron Simpson

Aaron Simpson (nacido el 7 de marzo de 1997) es un futbolista profesional inglés que jugaba como extremo derecho en el club Hemel Hempstead Town de la Liga Nacional Sur. Anteriormente jugó en el Maidstone United y estuvo cedido en Portsmouth, AFC Telford United, Kilmarnock, FC Jumilla, Waterford y Dover Athletic. Pero decidió dejar el juego por Love Island, donde disfrutó de una relación de corta duración con Millie Court en la quinta temporada. Al igual que Hughes, Simpson trabaja en las carreras de caballos como presentador de Racing TV.

9. Mike Boateng

Junto al delantero inglés Dominic Calvert-Lewin, Boateng fue una estrella del equipo juvenil de Sheffield United en 2013. Calvert-Lewin se mudaría al Everton, pero Mike se quedó sin equipo y terminó uniéndose a la Policía. Jugó a nivel amateur, hasta fichar por Love Island y marcharse con Priscilla Anyabu. Se separaron durante el confinamiento y recientemente se unió al elenco de la serie de MTV Celebrity Ex on the Beach.

10. Lucas Trotman

La carrera de Trotman se vio truncada después de sufrir una terrible fractura en la pierna cuando jugaba para el Luton Town. Jugó fútbol fuera de la liga en St Neots Town, mientras hacía malabarismos para sacarse un título en banca y finanzas en la Universidad de Loughborough. Trotman fue llamado al equipo ‘C’ de Inglaterra, antes de que Love Island lo fichara en 2019.