El memorable grito de Carlos Sainz a lo Rafa Nadal tras ganar el Gp de Gran Bretaña de F1

Por fin, tras tanto tiempo persiguiéndolo, el español Carlos Sainz (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Silverstone, y logró de esa manera su primera victoria en la categoría reina del automovilismo. En una carrera en la que ha pasado de todo, el hijo del mítico piloto de rallys ya puede mirar cara a cara a su padre y contarle que él también es un fuera de serie cuando tiene un volante delante.

Ha peleado mucho para lograr este éxito y desde que el sábado, en los entrenamientos, acabó en la pole position consideró que había llegado el momento de ser, tras Fernando Alonso, un español que inscribe su nombre en un Gran Premio. “No sé qué decir, es increíble. Mi primera victoria 150 carreras después, con Ferrari y en Silverstone... no se puede pedir más. Es un día muy especial que nunca olvidaré”, aseguró tras bajarse del coche.

Estaba tan feliz, ha peleado tanto por una victoria en la F1 que sus palabras en la radio al celebrarlo han sido muy gráfica de su felicidad.

"LO HICIMOS. LO HICIMOS. VAMOOOOOOOOOS!!!"



Una radio que ya es historia de nuestro país y de nuestro deporte

Desde la radio le felicitan y le dicen que buen trabajo y Sainz repite, en inglés: “Lo hicimos, lo hicimos” y acaba en un memorable: “Vamos”, que es le grito habitual de guerra de Rafa Nadal cuando consigue un punto que le acerca más a la victoria. Seguro que desde Wimbledon el tenista español ha podido ver el triunfo de Carlos Sainz y ha disfrutado, como el resto de aficionados españoles de la F1 de una victoria que quedará para siempre en la memoria.

Carlos Sainz, de 27 años, se impuso por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que concluyeron segundo y tercero, respectivamente, en el circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno. “He tenido problemas con el equilibrio, especialmente en la primera tanda con el neumático medio. Max me ha empujado en esas curvas de alta velocidad, he abierto lo que he podido y siempre he creído que podía hacerlo. El coche de seguridad me ha dado una segunda oportunidad”, añadió. “Silvestone ha sido siempre un lugar especial para mí; mi primera victoria en las Series, pole y, 12 años después, consigo una victoria con Ferrari. Gracias a todos los aficionados por ser parte de ello”, concluyó.

El otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine) fue quinto, por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari); cuarto este domingo.