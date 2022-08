La ciencia establece los minutos que debes hacer ejercicio para potenciar la memoria

No es ningún secreto que el ejercicio aeróbico puede ayudar a evitar algunos de los efectos del envejecimiento y mejorar nuestra salud cerebral y habilidades cognitivas. Muchas veces creemos que para lograr estos efectos debemos machacarnos en el gimnasio o ser casi un deportista de élite pero nada más lejos de la realidad.

Dar un paseo, hacer yoga o practicar taichí, incluso si es solo durante 10 minutos, es suficiente para generar un impacto inmediato en tu memoria. Un equipo de investigadores de la Universidad de California comprobó que solo esos minutos de actividad física ligera eran suficientes para potenciar la conectividad cerebral y para ayudar a las personas a distinguir entre recuerdos muy similares.

Los académicos lograron medir el impacto inmediato del ejercicio haciéndoles una resonancia magnética a los participantes en el estudio justo después de haber hecho un poco de ejercicio. Lo que querían era confirmar si el ejercicio tenía un impacto sobre los mecanismos del cerebro para procesar los recuerdos.

Según recogen los académicos en su estudio publicado en la revista PNAS, esa breve intervención de ejercicio tuvo un triple impacto inmediato:

Mejoró rápidamente el procesamiento cerebral de recuerdos muy detallados

Generó una elevada actividad en el hipocampo y en las regiones vecinas

Generó una mayor sincronía entre el hipocampo y las regiones corticales, que intervienen en el procesamiento de la memoria detallada.

¿Qué impacto tiene este descubrimiento?

Si bien ya se sabía que el ejercicio mejora en general la memoria y potencia la plasticidad del hipocampo, este estudio revela cuánta intensidad y duración son suficientes para generar esos efectos. Según los investigadores, estos hallazgos demuestran que ese efecto es inmediato en la memoria a corto plazo y se genera a partir de apenas 10 minutos de actividad física ligera.

Otra investigación publicada en el Proceedings of the National Academy of Sciences comprobó que el ejercicio físico aeróbico practicado de forma regular aumenta la memoria y la capacidad de aprendizaje debido a que permite la liberación de hormonas que mejoran la memoria. Las hormonas llamadas “factores de crecimiento” son liberadas al realizar ejercicio y se han vinculado directamente a la salud cerebral.

¿Qué deporte es el más saludable para nuestro cerebro?

Los beneficios de nadar FOTO: DARREN ENGLAND EFE

Un creciente número de investigaciones sugiere que la natación podría proporcionar un impulso único a la salud del cerebro. Nadar de manera regular mejora la memoria, la función cognitiva, la respuesta inmunitaria y el estado de ánimo.

La natación también puede ayudar a reparar el daño causado por el estrés y forjar nuevas conexiones neuronales en el cerebro. La natación ha sido reconocida durante mucho tiempo por sus beneficios cardiovasculares. La natación estimula las vías cerebrales que suprimen la inflamación en el hipocampo e inhiben la apoptosis o muerte celular.