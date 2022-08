¿Aún no conoces “fluiball”? el secreto de Pilar Rubio para perder peso y fortalecer el core

Son muchas las celebrities que comparten en Instagram sus rutinas de entrenamiento, pero una de las que más sorprende con sus publicaciones es Pilar Rubio. La presentadora no solo sube fotos o vídeos haciendo ejercicio, sino que ofrece todo tipo de explicaciones o consejos.

Y es que la colaboradora de “El hormiguero” y esposa de Sergio Ramos confiesa que el deporte le ha cambiado la vida. “Entreno 1 hora, 5 días a la semana, y me ha cambiado a mejor en todos los sentidos. Me siento mucho más enérgica, estoy mucho más feliz, dedico tiempo de calidad a mis hijos porque puedo jugar con ellos a tirarme por el suelo, a ser una niña más, porque no me duele nada y, aunque duermo poco, no pasa nada porque tengo una perspectiva de la vida mucho más positiva. Además, el deporte engancha, todo el mundo que empieza a entrenar o a hacer maratones ya no lo deja. ¿Por algo será no? Lo más difícil es comenzar, pero luego es algo que agradeces toda tu vida”. afirmaba en una reciente entrevista.

Pilar Rubio ha compartido rutinas para hacer ejercicio durante el embarazo, abdominales, sentadillas, pesas pero también de algunos métodos menos conocidos como el “fluiball” o “fluid ball”.

El entrenamiento funcional con fluiball es una forma fácil y efectiva de añadir dificultad a nuestros entrenamientos y conseguir mejores resultados. ¿Sabes por qué?

Fluiball es la primera pelota de entrenamiento neuromuscular creada para actividades de alta intensidad. Permite el trabajo con carga variable, lo que conlleva un mayor estimulo de toda la musculatura corporal incidiendo principalmente en la musculatura estabilizadora.

Se trata de un balón que contiene agua en su interior. Pero esta no ocupa todo el volumen que abarca. De esta manera, el agua se mueve dentro y hace que los ejercicios, que podríamos hacer con un balón medicinal, cobren un carácter diferente. Más divertido y que amplía un abanico de posibilidades.

La tecnología del material lo hace seguro y resistente y, gracias a su suavidad, es una herramienta funcional que puede lanzarse o golpearse sin causar daño a personas o superficies. Otra de las ventajas que nos ofrecen, es que son mucho más fáciles de coger y agarrar que los balones medicinales, debido a su recubrimiento de goma más flexible.

Aunque pueda parecer fácil, el entrenamiento con la ‘fluid ball’ no es sencillo por su inestabilidad, lo que hace que tengas que estar más concentrado. Esa inestabilidad y la imprevisibilidad del agua hacen que cualquier ejercicio que lleves a cabo sea un entrenamiento neuromuscular verdaderamente intensivo.

Pero además tiene otros muchos beneficios:

Entrenamiento con "fluiball" FOTO: Instagram larazon

Reduce el riesgo a lesiones . Mejora el rango de movimiento y estabiliza las articulaciones, lo que al final reduce el riesgo a una lesión.

Ayuda a bajar de peso . El trabajo que se realiza con esta herramienta es capaz de ayudar a quemar hasta 500 calorías por sesión.

Mejora la coordinación . Es un entrenamiento que por su inestabilidad te obliga a estar más concentrado y, con ello, a mejorar la coordinación de manera significativa.

Contribuye a un buen tono muscular . Al ejercitarse con la fluiball existe una activación muscular en todo el cuerpo, lo que potenciará la musculatura sin que apenas te des cuenta.

Brinda un rendimiento deportivo. Se adapta a programas de preparación atlética y de acondicionamiento específico de cada deporte, lo que ayudará a tener un mejor rendimiento deportivo.

Cinco ejercicios de entrenamiento funcional con fluiball

1. Sentadillas con levantamiento de peso: En este caso con fluiball

Es un ejercicio ideal para comenzar a calentar todo el cuerpo, desde los brazos, hombros y espalda hasta glúteos y piernas. Al ejecutarlo, es muy importante mantener el abdomen fuerte para evitar lesiones en la zona lumbar.

2. Rotación de cintura+extensión de brazos

En posición de pie y con las piernas semi flexionadas, sujetamos la fluiball con las manos a la altura del pecho y pegado a él.

Tomaremos esta posición como la posición neutra y desde aquí realizamos un giro de cintura intentando no mover las caderas. Giramos a la derecha y extendemos los brazos delante de nuestro pecho. Volvemos a la posición neutra para girar esta vez hacia el lado izquierdo.

3. Crunch abdominal

Tumbados en posición supino, piernas flexionadas con las plantas de los pies en el suelo y brazos extendidos por sujetando el fluiball por encima de la cabeza y apoyado en el suelo.

Desde esta posición, realizamos una palanca de brazos elevando la fluiball y cuando esté frente a la cara realizamos el crunch manteniendo la fluiball siempre encima de nuestra cabeza. Volvemos a la posición de tumbado poco a poco con el abdomen todavía activado. Una vez tumbados volvemos a llevar el fluiball al suelo.

4. Flexión lateral de tronco

Tumbados en el suelo en decúbito lateral (de costado) con las piernas colocadas como en la imagen, agarramos la Fluiball con toda la mano, el brazo totalmente estirado y realizamos una flexión lateral del tronco. Es importante también mantener el cuello totalmente recto y no acompañar el movimiento con una flexión lateral de este.

5. Lanzamiento superior

En posición de pie, piernas semiflexionadas, aguantamos la fluiball delante del pecho y lo lanzamos con fuerza encima de nosotros. Al caer, lo recibimos con un gesto de amortiguación y la llevamos al pecho.

El agua provocará un rebote con lo cual hemos de sujetar la fluiball con firmeza o ésta puede escaparse de nuestras manos.