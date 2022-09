Jorge Vilda: «Los entrenadores tenemos que entrenar y las jugadoras tienen que jugar»

«Que yo esté o no esté lo deciden el presidente y su junta directiva. Confían en mí y en el cuerpo técnico para entrenar y yo en las jugadoras para jugar. Si eso se mueve es cuando las cosas no van bien. Lo importante es que los directivos dirijan, que los entrenadores entrenen y que las jugadoras jueguen», explica Jorge Vilda en conferencia de prensa.

Con ese mensaje, pedía a sus jugadoras que se dediquen a hacer lo que saben hacer sin meterse en la gestión del equipo. El seleccionador compareció para explicar todo lo sucedido después de que las capitanas, como informaron algunos medios, pidieran su destitución. Se trataba de transmitir normalidad, pero lo que iba a ser una comparecencia conjunta de Vilda y las tres capitanas del equipo (Irene Paredes, Jenni Hermoso y Patri Guijarro) se transformó en dos comparecencias separadas en las que se pudo ver la fractura que hay en el vestuario entre el técnico y sus jugadoras.

«[Tengo un] sentimiento de decepción y [estoy] profundamente dolido por la forma de proceder. Se han traspasado los códigos del fútbol. La primera ley es que lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario y se soluciona en el vestuario. Soy una persona dialogante, mi puerta siempre está abierta», se lamenta el seleccionador, que se siente traicionado, aunque no quiera expresarlo de manera tan dura.

«Tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de seguir trabajando, de seguir creando una selección competitiva. Ya lo ha sido en el pasado y vamos a conseguir que sea el paraíso futbolístico», asegura el preparador español, que asegura que nunca se ha planteado dimitir y que no hay ninguna selección en el mundo que juegue como lo hace la española.

Afirma Vilda que las cosas se ven de manera más sencilla desde dentro, aunque la tensión trasciende. «La situación que se está vendiendo desde fuera es mucho más tensa de lo que se vive dentro. Todo afecta, pero no tanto. Tengo que atender a actitudes, a entrenamientos, a cómo han venido las jugadoras y lo que m e transmiten en el campo es que están luchando y que creen en la selección, que se ponen la camiseta y la defienden al cien por cien. De momento no ha habido ninguna jugadora que haya dicho que no quiere estar aquí», afirma.

Pero está dolido. «Lo que más me duele es el procedimiento por cómo se han hecho las cosas. Pienso que se podía haber actuado de otra forma. Por eso estoy dolido, siento cierta decepción, pero soy una persona que aguanta casi todo y me hace salir hacia arriba. Tengo la convicción de que el trabajo es bueno, aunque mejorable y tengo una Federación detrás que nos dota de los mejores medios», asegura.

Vilda no ahorra elogios a la Federación y las jugadoras, aunque sus palabras no lo dicen, dejan traslucir que creen que con otro seleccionador los resultados serían mejores. «La situación no está siendo nada fácil. Las jugadoras no hemos pedido la destitución de Jorge», afirma Irene Paredes, la primera capitana, antes de que nadie pregunte. «Somos un equipo superambicioso y la gente quiere mejorar, queremos ganar y creemos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar. Son internos y por eso se habla con él», asegura. «Nos hubiera gustado que se quedara dentro, pero se filtra y puede poner a las capitanas en una situación bastante desagradable. A veces hay que decir las cosas que no son agradables para que cambien», se defiende.

«Es un malestar general del equipo que todas en la Eurocopa sentíamos. Lo que pensamos es que tenemos un grupo que perfectamente podemos lograr grandes títulos», reconoce Patri Guijarro. «Estamos defendiendo a nuestra selección. Transmitimos un mensaje de malestar generalizado y cada una es consciente del sitio donde está, de si quiere seguir defendiendo este escudo o no y somos profesionales. Podemos aportar nuestra opinión, pero cuando entramos en el terreno de juego no pensamos en nada más. Somos profesionales y bastante maduras para tomar cada una las decisiones que sean convenientes», dice Jenni Hermoso. La nueva jugadora del Pachuca se quedó fuera de la última Eurocopa por una lesión de la que podía haber estado recuperado para los cruces. Una decisión del seleccionador que generó bastante malestar.

La crisis aparentemente se cierra. Pero sólo aparentemente.